Uno de los evadidos en Cutral Co es el asesino del médico

Iván "Chucky" Barria y Ángel Garnica, son intensamente buscados por los alrededores de la comarca petrolera y la capital neuquina, luego de que se escaparan de la U22. Ambos tienen antecedentes por robo a mano armada y lesiones. Barría estaba detenido por ser cómplice del asesinato a quemarropa de un médico en el año 2011.

Iván "Chucky" Barria y Ángel Garnica, peligrosos delincuentes que escaparon de la U22.

Los reclusos subieron a un techo y desde allí corrieron hasta uno de los alambrados del ala oeste para saltar al exterior y fugarse, sin que se percaten los guardicárceles.

Dos fugados de la Unidad Penal 22 de Cutral Có

"Chucky", con apenas 16 años, estuvo involucrado en la muerte del médico Manuel Farías Rojas en el barrio Aeroparque, por ser menor no lo detuvieron y continuó ligado al ámbito delictivo hasta cumplir la mayoría de edad, que por tal motivo y su largo prontuario lo condenaron a 9 años de prisión. No es la primera vez que se escapa, antes de comenzar a cumplir la pena que recae en él, huyó y se "refugió" varios meses en la capital neuquina hasta que fue demorado en el 2017 en pleno centro luego de un pleito en la vía pública. Allí fue alojado en la U22 de Cutral Co.

Manuel Farías Rojas, médico asesinado a quemarropa en el año 2011.

Una requisa en el pabellón de los prófugos permitió secuestrar una barreta de hierro y una prenda de vestir, elementos que habrían sido utilizados en el hecho.

El segundo fugado, Garnica, no se queda atrás con respecto a la acumulación de delitos en su haber: Hace dos años atrás, precisamente en el mes de noviembre fue condenado por robo con armas, caratulado como doblemente calificado en poblado y en banda en grado de tentativa, además está vinculado a secuestros extorsivos.

Unidad Penitenciaria U22 - Cutral Co.

Otro de los datos más importantes es que en mayo del año pasado protagonizó junto a Alejandro Mardones González y Cristian Molina, (cómplice de Barría en el homicidio del médico Farías), un raid delictivo que implicó el robo de dos camionetas, seguido por el vuelco en Ruta 237.

Desde la Policía ya se ordenó una orden de captura inmediata para ambos y se pide la colaboración de la población para ubicarlos. También se realizará una investigación de rigor para dilucidar si los internos contaron con ayuda para concretar su fuga.