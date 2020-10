Niña de 5 años apuñalada por su padre lucha por su vida

El macabro hecho que conmociona a los habitantes de la ciudad de Capilla del Monte en la provincia de Córdoba, y los mantiene en vilo por el estado de salud de la pequeña de cinco años que fue apuñalada por su padre, que previo a este hecho atroz acuchilló y mató a su otro hijo de nueve años.



“Gracias a Dios está estable. Pasó la noche con un trabajo increíble de todo el equipo de salud. Han trabajado de forma incansable y se le hizo una tomografía. Se la intervino en quirófano, se la estabilizó y se le pasó sangre. Sigue critica de todas formas", dijo a Cadena 3, Cecilia Angulo, directora del Hospital Pediátrico, lugar donde la nena lucha por su vida. Además, agregó que fue intervenida quirúrgicamente por las graves heridas de cuchillo que le asestó su padre en la zona del cuello y hemitorax.

La nena lucha por su vida en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Córdoba. Foto: Gentileza Cadena 3.





El hecho ocurrió la tarde de ayer en una vivienda del barrio La Toma, de Capilla del Monte, en el valle de Punilla, cuando Gerardo Javier Reyna, el asesino de 39 años atacó a puñaladas a sus dos hijos por motivos que aún se tratan de determinar. El hombre fue detenido y puesto a disposición de la fiscal de la ciudad de Cosquín, Paula Kelm, quien lo imputó por el delito de ¨homicidio doblemente calificado y homicidio doblemente calificado en grado de tentativa¨ y, según fuentes judiciales, en el escenario del crimen se secuestró el arma blanca homicida.

Las primeras informaciones que trascendieron fue que el padre está separado de la madre de sus hijos y la mujer vive en Chilecito, Provincia de La Rioja. Este fin de semana, la mujer visitaba a unos familiares y autorizó a los niños para que pasen unos días con él.



"Me pregunto qué pasó. No tengo respuestas de nada. Ya estaba separada de él. El domingo me pidió estar unos días con los nenes, que se quedaron con él. Los nenes venían bien, andando en bici, contentos con su papá. Me dijeron mirá mamá, nos arregló la bici, relató sin consuelo la mamá de los niños al canal 12 de Córdoba y agregó que fue "víctima de violencia por parte de él, pero con los nenes siempre fue atento y nunca les hizo nada. No entiendo nada".





Horror en Capilla del Monte: mató a puñaladas a su hijo de 10 años e hirió a su hija de 5.

Pasadas algunas horas del crimen se conocen más detalles sobre el caso. El pasado 8 de septiembre, Reyna cambió su foto de perfil en Facebook y le agregó un marco en el que se mostraba como un supuesto detractor de la violencia machista: “Nací para cuidar a la mujer, no para violarla ni matarla”, indica el texto en la imagen en su Facebook.