La queja de Enzo Fernández a la FIFA: "Es muy peligroso jugar con estas temperaturas"

Este domingo a partir de las 16 (hora de Argentina) se disputará la final del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Allí, el Chelsea de Enzo Fernández se medirá ante el PSG de Luis Enrique, campeón de la Champions League y que va en busca de un histórico sextete (debe ganar este torneo y la Supercopa de Europa ante el Tottenham).

En la previa de lo que será el gran partido entre ingleses y franceses, el campeón del mundo y capitán de los Blues palpitó la final del certamen internacional, afirmó que "PSG es el mejor equipo del mundo. Ha logrado grandes cosas en los últimos meses con su estilo de juego. De todas formas es una final y las finales son importantes y a mí me gusta jugarlas. He tenido la suerte de ganar la mayoría, pero voy a intentar disfrutarla, no va a ser como la del Mundial, pero si se va a disfrutar casi de la misma manera", mencionó.

Enzo Fernández lanzó una fuerte queja contra la FIFA

Por otra parte, cuando le consultaron sobre las altas temperaturas y condiciones climáticas que se viven en Estados Unidos, Enzo lanzó una fuerte queja contra la FIFA y pidió que hagan cambios de cara al Mundial de 2026 que se jugará allí y en México y Canadá: “Gracias por hacerme la pregunta. El calor es increíble. El otro día me mareé un poco y me tuve que tirar al piso. Es muy peligroso jugar con estas temperaturas. Y para el público mismo no está bueno", sentenció en diálogo con ESPN.

"La velocidad de juego no es la misma. Se hace todo muy lento. Esperemos que para el próximo año cambien los horarios. Más que nada para que el fútbol siga siendo lindo y atractivo”, añadió. Esta sentencia también se suma a la de otros futbolistas que dieron su opinión sobre los horarios y la planificación de la FIFA en esta primera edición ampliada del Mundial de Clubes que se juega en pleno verano norteamericano.