Rubens Sambueza, del arrepentimiento por el retiro a la fecha para el debut

Luego de haber colgado los botines y probar suerte como director técnico, Rubens Sambueza volvió del retiro y se convirtió en el nuevo refuerzo del Deportivo Maipú de Mendoza club en el que jugó como profesional por última vez. Este viernes, el experimentado mediocampista tuvo su primera práctica y luego pasó por conferencia de prensa.

Allí, el oriundo de Zapala, expresó sus sensaciones tras el retorno, las cuales van del arrepentimiento por el retiro hasta la fecha probable para su debut con la camiseta del Cruzado a los 41 años. Al respecto, el volante aclaró que “estoy muy contento de poder volver, ponerme los botines y estar en las canchas con gente con quien me tocó compartir cancha tiempo atrás".

Luego agregó sobre su decisión, “la gente lo puede tomar de mala manera, puede interpretar un montón de cosas. Me tocó ser jugador, después ser técnico por tres partidos, vengo de México de trabajar como director deportivo. Son oportunidades que fueron saliendo y traté de aprovecharlas".

El video que realizó Deportivo Maipú para anunciar la llegada del neuquino de Zapala

Luego, el ex River Plate de paso triunfal en el fútbol mexicano por más de una década destacó "ahora me toca volver a ponerme la camiseta y los botines. Algunos pueden pensar: '¿Qué le pasa a este loco?', pero esto es la pasión que tengo por el fútbol, las ganas de seguir trascendiendo, aprendiendo. Por eso esta vuelta. Si no, me voy a mi casa a disfrutar de mi familia o de otras cosas".

Sobre la operación retorno, el futbolista soltó que "se dio hablando con mi familia, después de haberme retirado. Me apuré mucho en tomar esa decisión, sobre todo por haber vivido afuera. Me fui a México, el tema ascenso/descenso es complicado. Cuando estaba por volver hablé con gente del Deportivo Maipú, ellos querían que venga a trabajar y les dije que quería volver a jugar".

Primer día de entrenamiento de Sambueza, el neuquino se calzará la casaca del "botellero"

Los próximos desafíos de Sambueza

Acerca de los próximos desafíos indicó: "Quiero ponerme lo mejor posible a la par del grupo, aportar lo que he aprendido. La expectativa es que el grupo siga creciendo, que viene mejorando y cambió de técnico hace poco. Depende de nosotros seguir creciendo y estar ahí arriba. El domingo tenemos un partido ante un gran rival y es una buena oportunidad".

"Estoy bajo las órdenes desde ahora, terminé el entrenamiento bien, sin molestias. Si con el técnico hablamos y están las condiciones para que vaya al banco, bienvenido sea. Parezco un chico que recién va a debutar, con mucha ansiedad".

El arrepentimiento de Rubens Sambueza

Finalmente, Rubens Sambueza se mostró arrepentido por haberse retirado del fútbol hace poco más de un año: "Para mi fue una equivocación, uno aprende de estas cosas. No era por tema de dolores físicos, era estar por lo mental y estar con la familia. Disfruté y ahora me toca volver a jugar".