A punto de dar a luz le negaron la ambulancia y su bebé murió

Un nuevo hecho que genera indignación, y relacionado a la salud, ocurrió en la provincia de Formosa. En la localidad de Laguna Naineck, le negaron una ambulancia a una embarazada que terminó perdiendo a su bebé. La mujer entró en trabajo de parto, por lo que su esposo Silvio llamó para pedir asistencia de traslado al hospital local. Sin embargo, desde el mismo se lo negaron y debió trasladarse en moto.

Según contaron, el enfermero les recomendó "que se arreglaran como pudieran". Al llegar allí los derivaron al hospital de Laguna Blanca, en donde los médicos le confirmaron que su bebé ya no tenía signos vitales.

“No me quedó otra”, se lamentó resignado Silvio cuando tomó la decisión de llevar en su moto a su mujer, Romina. Fueron cinco kilómetros en los que el asfalto está ausente en varios tramos. “No me preguntaron si el camino estaba feo, si tenía medios para llegar, me dijeron la tenés que traer acá a tu señora y después la derivamos a Laguna Blanca”, agregó el hombre.

“Nos dan órdenes para que los pacientes vayamos como podamos, como perros, a pie o en moto, no les importa un carajo lo que nos pase a los que vivimos en el campo. Es imperdonable lo que hizo el enfermero que estaba de turno".

En diálogo con la prensa, Silvio expresó: “En vez de hacerle una cesárea en Laguna Blanca, la enviaron al Hospital de Formosa para zafarse de ella, por ello recurro a todos los medios para que escuchen esto. Estoy muy mal porque hoy perdí a mi bebé que iba a ser un varoncito, mi señora se hizo todos los controles, pero siempre que los tenía en el hospital le decían que la máquina estaba descompuesta”.

Además, el hombre reveló que dialogó con el director del hospital de Laguna Blanca. El funcionario le confirmó que investigarán que ocurrió y buscar los culpables.