A 5 meses de su muerte le dieron permiso para entrar a la provincia

No dejaron reingresar a su provincia a un formoseño que se encontraba recibiendo tratamiento por un cáncer en Chaco, y falleció. Se trataba de Víctor Daniel Mayorquin, un sargento ayudante de la policía de esa provincia. Estaba casado y tenía dos hijos, de 7 y 3 años. El viernes pasado a su mujer le llegó un mensaje en el que, 5 meses después de su muerte, le informaban que le permitían entrar a Formosa.

En mayo Victor tuvo que viajar a la ciudad de Resistencia, para poder atenderse y hacerse radioterapia. No obstante, cuando en junio intentó volver a su provincia, las autoridades no se lo permitieron.

“No hubo forma de despedirnos. Nosotros hicimos todo lo posible para que él vuelva porque se trataba de su salud, de su vida. El 30 de junio se comunicó con nosotros y ya no estaba bien y el 3 de julio nos avisaron que murió. Estaba solo. Once días después nos dieron las cenizas”, expresó el hermano a la prensa.

Y agregó: “No se por qué murió mi hermano porque eso podía pasar estando allá o acá porque no tenemos la vida comprada, pero la indignación es que nunca nos dijeron por qué no lo dejaron entrar a Formosa a seguir su tratamiento teniendo todos los requisitos”.

Además del dolor por la pérdida del ser querido, la familia tuvo que soportar otra situación indignante: “El viernes a la tarde a mi cuñada le enviaron por mensaje una solicitud donde decía que mi hermano podía ingresar a Formosa. Nos indigna la poca seriedad de cómo se manejan porque es una falta de respeto, juegan con nuestro dolor, estamos todos sufriendo. ¿Qué explicación me puede dar el Gobierno provincial?”.