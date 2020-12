Investigan si la joven desaparecida ayer se "autosecuestró"

En la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, la policía buscó con urgencia este martes a una joven de 22 años que, según sus redes sociales, había sido secuestrada. Esto se dedujo por una serie de fotos y un video que fueron publicados en su cuenta de Facebook, con un mensaje en forma de amenaza por una supuesta deuda que alguien de su familia tenía por la venta de un auto. La muchacha fue encontrada sana y salva, y sin signos de agresión, por lo que se investiga un "autosecuestro".

"En una hora en el puente de fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. ¿Qué te pensaste, que no te iba a encontrar? Mirá lo que me encontré yo", era el mensaje que se podía leer con las fotos y el video de la chica amordazada