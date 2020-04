Maestra de El Cholar relató la experiencia de ser estafada

La docente de El Cholar, a quien mediante un engaño telefónico le vaciaron su caja de ahorros y a nombre suyo tomaron un préstamo, dio detalles este sábado de cómo fue la maniobra que la dejó sin dinero y con una deuda de 150 mil pesos con el BPN. Reveló que el timador se hizo pasar por un asesor de la empresa Movistar que le anunció que, por ser buena clienta, debía hacerle un premio consistente en un lavarropas y 50 mil pesos.

Luján Camaro se llama la docente estafada y habló este sábado con “Neuquén país”, por AM550.

Dijo que el martes a eso de las nueve de la mañana, recién se estaba despertando, recibió un llamado telefónico de un hombre que se identificó como Federico Fernández, asesor de Movistar, con oficinas en Corrientes 645 en Puerto Madero. “Yo anoté todos esos datos que me fue dando, y me dijo que como buena clienta, con cinco años en la empresa y nunca me atrasé en los pagos, me daban un incentivo por esta pandemia, consistente en un lavarropas Drean y 50 mil pesos que se iban a acreditar a mi cuenta”, explicó Camaro.

“Yo no les iba a dar mi número de CBU y ellos tampoco me lo pidieron”, aclaró. “Me iban a dar un código de Link para que el dinero se acreditara directamente en mi cuenta”, agregó.

Como la docente ya había sido beneficiada con alguna que otra promoción, desconfiaba pero estaba dentro de lo posible, por lo que continuó con la comunicación.

Le pidieron que vaya hasta un cajero automático, siempre con su interlocutor del otro lado de la línea.

Una vez en el cajero del BPN accedió a digitar la clave “token” que le dictó el estafador, y automáticamente se produjo el bloqueo de su clave de homebanking. “Ahí accedieron a mi cuenta y me hicieron un desastre”, se lamentó.

Fue estafada en una cifra cercana a los 177 mil pesos. Detalló que le fueron unos 16 mil pesos que le quedaban del sueldo, una cifra inferior correspondiente al Incentivo Docente, pero también se deberá hacer cargo de un préstamo por 150 mil pesos a devolver en cinco años.

“No me di cuenta en ningún momento, todo fue muy rápido y lo hizo con mucha habilidad”, hasta que en un momento dado “me mencionó lo del préstamo pre acordado y me dijo que sería mejor que le dé el número de cuenta de un amigo porque si no eso me iba a absorber el premio”. Ese dato le llamó la atención, y aprovechó la inesperada llegada del gerente de la sucursal a quien le preguntó si lo que le estaba pasando era legal. “El gerente se dio cuenta enseguida, me bloqueó la cuenta pero ya era tarde. Me la había vaciado”.