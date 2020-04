Cutral Co: Se encadenó para que no saquen la casilla policial

Gentileza: Cutral Co Al Instante

Una mujer, que vive a unos 50 metros de una casilla policial instalada en el barrio Peñi Trapún de Cutral Có, se encadenó a la misma para que no la retiren del lugar. El trailer iba a ser movido debido a la apertura del nuevo destacamento, que queda a cinco cuadras del lugar, pero la señora, junto a un grupo de vecinos exigió que permanezca y ganó la pulseada: La posta policial se mantendrá por un tiempo con una guardia mínima.

El destacamento móvil se había instalado en 2014 ante una seguidilla de hechos violentos en el barrio, pero su permanencia siempre fue una preocupación para la fuerza, ya que el espacio tiene pocas comodidades para el personal y, en 7 ocasiones fue blanco de ataques con armas de fuego.

“En las situaciones actuales de pandemia, esa casilla no da garantías de seguridad para nadie. Tiene baño químico y no tiene agua potable” expuso el comisario inspector Eduardo Quintumán, que el pasado viernes recibió las llaves del nuevo edificio de parte del intendente José Rioseco. La intención de la policía es reemplazar de lleno los recursos de la casilla por el nuevo destacamento 13 de Diciembre y 9 de Julio. Por eso se dispuso el retiro definitivo el viernes por la noche, pero la vecina decidió encadenarse para que no se lo llevaran.

Quintumán señaló que se trata de una referente del barrio, que fue dirigente vecinal en gestiones anteriores. “Personalmente le expliqué que el nuevo destacamento está a 500 metros y, teniendo en funcionamiento los destacamentos de este barrio y de San Martín, se hace insostenible seguir con la casilla por el recurso humano escaso” expuso el uniformado.

El comisario aclaró además que “la señora vive a 50 metros de la casilla” y atribuyó a eso su insistencia y la de otros vecinos por sostener la casilla en el lugar. La ex vecinalista expuso que el edificio nuevo no cuenta con red de gas, entre otros reclamos, aunque Quintumán remarcó que el tráiler “no da garantías de seguridad ni de higiene para el personal policial, ni para ningún tipo de persona”.

Cabe destacar, la instalación de la casilla con una guardia policial permanente, no pudo contener los hechos de gravedad en la zona: Los homicidios de Lucas Flores en 2017, Damián Forma en 2018; Matías Moreno y el pequeño Luciano Fuentes en 2019 y el cabo de la fuerza Gabriel Nahuelcar, el 1 de enero de este año.

Peñí Trapún es uno de los barrios con mayor índice de homicidios en los últimos 5 años.

Atendiendo el reclamo actual, se informó que por el momento el destacamento móvil permanecerá en funciones de forma paralela al nuevo edificio, pero la dirección Seguridad Interior de Cutral Co notificó a la jefatura provincial sobre la situación para que, desde allí, dispongan el futuro del tráiler.

