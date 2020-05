Hubo disturbios durante la madrugada en la Toma Neuquina

Anoche, entre las 22hs. y la medianoche se produjeron fuertes enfrentamientos entre un grupo no identificado y los manifestantes. Hubo disparos, piedras y un herido. Por esto, la asamblea decidió suspender la medida y analizar otras más fuertes para los próximos días.

Emanuel López, referente de los miembros de la Toma Neuquina, relató a este medio que desde las 20hs. aproximadamente, tres camionetas comenzaron a circular a baja velocidad por los alrededores del acampe que realizaban desde la mañana. Pero pasadas las 22 hs., los vehículos se detuvieron y de ellos bajaron varios hombres realizando disparos de arma de fuego al aire y al grito de "Desalojen la toma", comenzaron a enfrentar a los manifestantes.

La respuesta de los que acampaban allí fue inmediata y se originó así un enfrentamiento a piedrazos que se extendió por alrededor de dos horas. Los efectivos de la policía, que hasta el momento guardaban una distancia prudencial con los manifestantes, decidieron intervenir y fueron recibidos por piedras de ambos sectores. Esto provocó que mientras duraron los enfrentamientos, se escuchara el constante detonar de las escopetas de la policía que repelió las piedras con postas de goma.

Finalmente llegada la medianoche, las camionetas se retiraron del lugar y la zona se fue pacificando poco a poco.

López informó además que de su lado afortunadamente sólo contaron un lesionado por un golpe de piedra en el rostro. "Si, un muchacho de 22 años. Cuando estos tipos bajaron y comenzaron a gritar y a disparar, este muchacho se desplomó. Pensamos que le habían dado un tiro; todo está muy oscuro y al principio no se entendía que pasaba" dijo el vocero y agregó "La respuesta de los compañeros fue lógica. No sólo hablo de que nos defendimos, me refiero a que los compañeros estaban muy furiosos por lo que pasó. Encima cuando llega la policía nos tiran (disparan) a nosotros. Justo estábamos comiendo al lado del fuego, estábamos tranquilos".

El muchacho herido fue asistido por sus compañeros en el lugar y según relató el dirigente, no fue necesario llevarlo al hospital.

López adelantó que el levantamiento del acampe no significa que también desistan en el reclamo. "Vamos a ver si en los próximos días volvemos a manifestarnos. Seguro que haremos algún corte sobre la Autovía (Norte). Lo de anoche, para nosotros, fue la respuesta del Gobierno", cerró Emanuel López.