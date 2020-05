Se llama Facundo Guita, y es buscado por estafa en todo el país

En las últimas horas, un joven fue denunciado por robar 250 mil pesos a un comerciante que le había brindado ayuda y alojamiento en Mar del Plata, tras engañarlo al presentarse como un mochilero uruguayo varado por la cuarentena, y la Justicia intentaba localizarlo luego de que escapara en taxi de la ciudad, informaron fuentes judiciales.



El acusado, identificado como Facundo Guita (24), fue denunciado por el dueño de una casa de comidas de la localidad balnearia, quien aseguró que después de que él se presentara como "El Uruguayo" y se ganara su confianza, le dio trabajo y le permitió pernoctar en una pieza del local, hasta que escapó con el dinero que había guardado para los sueldos de los empleados.



El caso se hizo público porque el propio comerciante contó lo ocurrido en Instagram y en Facebook junto a una foto del acusado y, a partir de la difusión, recibió decenas de mensajes de otras víctimas del mismo estafador.





El dueño del comercio, Jeronimo Burgos explicó que el joven se había presentado a principios de abril en su negocio, "Almacén de Milanesas", y dijo que era un mochilero uruguayo y que había quedado varado y sin dinero en la Costa Atlántica.



"Al principio pasaba a charlar, nos contaba de sus viajes, hacía trucos de magia y era muy macanudo y entrador. Pedía trabajo de lo que fuera y un día le ofrecí hacer algunos trabajos de pintura para que pudiera tener algún ingreso y después empezó a preparar pedidos", contó. El comerciante aseguró que a fines de abril, Guita "llegó llorando y dijo que le habían robado" en el hotel en el que se hospedaba, por lo que le ofreció pernoctar en una pieza ubicada arriba del local.



"Le dimos ropa, le compré unas zapatillas por internet y con mi vieja le conseguimos un colchón y una frazada. El pibe era súper agradecido. Cocinaba para todos. Era un artista del carisma", relató.



De acuerdo a su denuncia, Burgos llegó el lunes último al negocio con dinero para proveedores y para los sueldos de los empleados, y lo dejó en una oficina en la planta alta cuando salió a hacer un pago. "Cuando me fui, el único que quedó en el local era él. Y cuando volví 20 minutos después, otro de los chicos que ya había llegado me dijo que ´El Uruguayo´ había ido al laverrap y ya volvía. Ahí ya algo no me gustó. Subí, y vi que me había embocado y se había llevado la plata en una mochila mía. Nunca más volvió", explicó.

Lo más curioso de la situación, es que a partir de la publicación de Jerónimo, muchísimas personas comenzaron a denunciar maniobras similares de el mismo sujeto, en todo el país, hasta en el exterior. Tiene historias desde Jujuy, pasando por Córdoba, Tigre, La Plata, Puerto Madryn y "hasta en Colombia cagó gente", dijo Burgos que le contaron.