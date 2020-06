A 7 años del crimen de Ángeles Rawson: el doloroso recuerdo de su mama

La mamá de Ángeles Rawson recordó a su hija a siete años del crimen y comparó estos años de ausencia con una “cuarentena sin fin”. La joven de 16 años fue asesinada por el encargado de su edificio, Jorge Mangeri en 2013.

“Hace 7 años que te veo a través de una pantalla, que te doy besos y te acaricio a través de un vidrio, que nuestra distancia social es total. Que no tengo una llamada, que no escucho tu voz, ni tu sonrisa, ni tus enojos. Eso es la muerte” , escribió Jimena Adúriz , en las redes sociales, en un nuevo aniversario del asesinato de su hija.

Ángeles fue asesinada el 10 de junio de 2013, en el edificio de la calle Ravignani 2360, en el barrio de Palermo, donde vivía. Mangeri intentó abusar de la joven y la terminó matando. Luego, metió el cadáver de la adolescente dentro de bolsas de residuos, para desecharlo en un contenedor de basura. Un día después, los restos de Ángeles fueron encontrados en el predio del Ceamse, de José León Suárez. Médicos y peritos llegaron a la conclusión de que Ángeles había sufrido un intento de abuso sexual y luego murió estrangulada y sofocada.



“Hoy es el día que transformé tu homenaje como hacía con tus cumples que amabas. Todos los 10 de junio de hace 7 años reúno a todos los que te amaron, a los que me acompañan, hacemos tu misa, nos juntamos para celebrar tu vida. Este año es muy duro Mumín, porque eso tan esperado no se puede hacer”, escribió Jimena junto a una imagen de ella besando un retrato de Ángeles. “‘Por un bien mayor, mami’ me estarías diciendo – y es así, pero no deja de agregarle más dolor. Y luego seguiremos en esta cuarentena sin fin hasta que te vuelva a ver… Mi amor y mi todo lo que siento por vos crece cada vez más, porque ESO nunca nos lo van a quitar. Mi nena, mi orgullo, mi vida...”