Detuvieron a cuatro policías por el ataque a la familia Qom

La Justicia chaqueña ordenó la detención de cuatro de los efectivos de la policía de Chaco que participaron del allanamiento ilegal a la vivienda de una familia Qom, en la localidad de Fontana. En el violento episodio, los uniformados golpearon y detuvieron a dos jóvenes y una adolescente, y hasta amenazaron con prenderlos fuego allí mismo.

La agencia de noticias Télam confirmó que el Fiscal Sergio Cáceres Olivera imputó a los cuatro uniformados de la fuerza provincial, por Allanamiento Ilegal y Vejaciones; mañana les tomaría declaración indagatoria.

Cáceres Olivera no descartó futuras detenciones y aclaró que aún resta terminar de analizar las pruebas del hecho. "No podemos permitir que pase esto, no podemos permitir que el personal policial actúe con este nivel de violencia y agresividad. Esto fue un delito y quedó claramente verificado en las filmaciones como se golpea y se agrede en forma desmedida e innecesaria", afirmó el Fiscal.

Los policías detenidos fueron identificados como el Oficial Subayudante Cristian Eduardo Foschiatti, el Sargento Cristian Omar Benítez, el Cabo Cristian Ariel Flores y el Agente Orlando Sergio Cabrera.