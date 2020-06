Lo mataron para robarle el auto y 70 mil pesos

Mediante la aplicación Zoom, le formularon cargos a Cristina Nélida Alfaro, Facundo Gabriel Britos y Leandro Ezequiel Estevanacio como autores del homicidio de Alberto Ñancucheo, el hombre encontrado muerto dentro de su auto el domingo por la mañana en Viedma. Según la fiscalía la intención de los detenidos fue robarle el auto, 70 mil pesos y un teléfono.

La fiscal Maricel Viotti Zilli determinó que el hecho fue acordado previamente y cometido este domingo pasado, antes de las 2 de la mañana por los tres jóvenes mayores de edad pero menores de 25 años.

La autopsia estableció que la muerte fue por hemorragia externa masiva, producto de las heridas que le provocaron con un arma blanca en el brazo y antebrazo izquierdo. Ñancucheo tenía además, un hematoma en el temporal izquierdo del cráneo y otras heridas superficiales en rostro y cuello.

Durante la audiencia que se realizó por videoconferencia, Viotti Zilli estableció que esa noche, Alfaro, la mujer de 21 años, ascendió al Chevrolet Astra de la víctima en calle 30 y ruta 1. Desde ahí lo hizo dirigirse a calle 108 al 713 del barrio Alvarez Guerrero (ex loteo Silva) donde los esperaban Britos (23 años) y Estevanacio (25 años) quienes, al abordar el vehículo, golpearon y agredieron a Ñancucheo con un arma blanca.

Luego, los acusados llevaron el vehículo hasta un desagüe ubicado en el Loteo Silva donde lo abandonaron.

Según se determinó, los imputados querían robarle unos 70 mil pesos en efectivo, el auto Chevrolet Astra y su celular, entre otras pertenencias.

Entre las pruebas de relevancia que presentó las Fiscalía hay imágenes de cámaras del 911, elementos secuestrados en 4 allanamientos, entre ellos celulares, ropa, zapatillas y elementos coincidentes con los que se habrían utilizado para provocarle la muerte. Además hay testimonios "contundentes" que se corresponden con otras pruebas indiciarias en esta etapa de la investigación.

La defensa de los tres imputados fue ejercida por Marta Ghianni y el adjunto Adrián Zimermann quienes se opusieron a la formulación de cargos cuestionando parte del sustento probatorio mencionado por la Fiscalía. "No se ha puesto en el lugar y espacio determinado a estas tres personas, no se explicó el reparto de tareas, no existen elementos que los ubiquen allí sólo una mera descripción de elementos", afirmó.

El Juez de Garantías, Juan Martín Brussino formuló los cargos y declaró abierta la investigación por el plazo de 4 meses. Además, ordenó la prisión preventiva por 3 meses. Los primeros 15 días los pasarán en la Comisaría 1 y el tiempo restante en el Penal de Viedma.

Se encuentra latente el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación ya que restan encontrar elementos pertenecientes a la víctima que no aparecieron

Sobre la prisión preventiva, el fiscal Jefe Juan Pedro Peralta argumentó que "se encuentra latente el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación ya que restan encontrar elementos pertenecientes a la víctima que no aparecieron". Además mencionó que deben resguardar a potenciales testigos que ya manifestaron temor para declarar, lo que se vería acrecentado de encontrarse los imputados en libertad.