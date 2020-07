Cuatro años del crimen mafioso del policía Lucas Muñoz

El 14 de julio de 2016 fue secuestrado el suboficial de policía de Bariloche, Lucas Muñoz. Su cadáver fue encontrado 27 días después, en un descampado. Presentaba un disparo en una pierna y otro, letal, en la nuca. Las pericias determinaron que fue ejecutado con su propia arma. El caso no tiene culpables, aunque quedó acreditado que fue víctima de una interna policial.

Al cumplirse cuatro años, su hermana Paola señaló que “la causa no avanza y no se sabe nada”. Y agregó: “la Policía de Bariloche ensució todo y nunca nos ayudó”.

La mujer también cuestionó al por entonces gobernador –hoy senador nacional-Alberto Weretilneck, al expresar que “nunca estuvo presente. El día que apareció el cuerpo, él se fue de Bariloche. Le tiraron el cuerpo. No tenemos dudas de que había una puja de poderes y que Lucas quedó en el medio”.

Este martes se cumplieron cuatro años del episodio que causó conmoción social y política, y generó el descabezamiento de la comisaría a la que prestaba servicios Muñoz, tras comprobarse maniobras para desviar la investigación.

“Se van perdiendo las esperanzas de que algo pase y el caso pueda esclarecerse. Ya van 4 años y nadie dice nada. Y si no hay alguien que hable, es muy difícil que algún día podamos saber qué fue lo que pasó. Y por qué paso con Lucas”, dijo su hermana en declaraciones a Radio Seis.

Añadió que “somos de un pueblo chiquito en donde estas noticias las veíamos todo el tiempo por la tele. Y de repente nos tocó a nosotros. En un principio estábamos desorientados. No entendíamos nada y no sabíamos qué hacer. No sabíamos a quién recurrir”.

“La Policía de Bariloche no nos ayudó. Ensució todo. Manchó todo. No nos queda duda que fue la Policía de Bariloche. No tenemos ni la más mínima duda. No fueron todos, por supuesto, pero muchos callan y también son cómplices. Es desesperante no tener una mínima respuesta o un mínimo indicio de cómo seguir. Esto deja todas las puertas abiertas para pensar lamentablemente que la Policía de Río Negro es corrupta”, sentenció.

Crimen mafioso

El 14 de julio de 2016 al mediodía, Lucas Muñoz le avisó a un camarada suyo que llegaría algo retrasado al servicio en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril. Su teléfono celular se apagó a las dos de la tarde y desde ese momento se perdió todo contacto con él.

Un suboficial declaró haberlo visto, a dos cuadras de la comisaría, conversando con los ocupantes de un automóvil.

Desde entonces se inició la búsqueda que concluyó 27 días después, con el hallazgo del cadáver de Muñoz, de 29 años, en un descampado. Presentaba un disparo en una pierna y otro en la nuca. Los dos con su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Tenía el uniforme impecablemente limpio y planchado. Había sido asesinado pocas horas antes.

La investigación quedó en manos del fiscal Martín Govetto. Hasta el momento se desconoce por qué y dónde estuvo secuestrado, y mucho menos quién lo ejecutó y quién lo ordenó.