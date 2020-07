Cutral Co: lo apuñaló con saña y después lo mutiló

Foto: Cutral Co al Instante

Un hombre fue encontrado este viernes, asesinado de múltiples puñaladas sobre un colchón, dentro de departamento que habitaba en el barrio Libertador San Martín (ex 500 Viviendas) de Cutral Co. Por el estado en el que estaba, no pudo ser inmediatamente identificado. La Policía detuvo a un hombre, propietario del inmueble, como presunto autor del brutal homicidio.

El macabro hallazgo ocurrió a media mañana en el departamento de la planta baja de la tira B1 de ese barrio, donde la policía acordonó el acceso y realizó las pericias iniciales.

El fiscal Gastón Liotard dispuso la remisión del cadáver a la morgue judicial de Neuquén para la correcta identificación y la constatación de las lesiones letales.

Una fuente judicial reveló que la víctima sería de apellido Millain, de 41 años de edad y que, al menos de manera visible, se le contabilizaron 41 heridas de arma blanca.

La fuente señaló que las líneas de investigación serían dos: por un lado, que podría tratarse de una venganza –ya que la víctima sería una persona conocida en el ambiente delictivo-, o un crimen relacionado con alguna cuestión amorosa. Se descartó, de plano, la teoría del robo.

También indicó que hay que aguardar el resultado de la autopsia para establecer con certeza la cantidad de heridas que recibió y si, como se sospecha, se habría utilizado más de un arma blanca y, por ende, habría más de un autor.

Por lo poco que trascendió, se supo que el hombre llevaba al menos 24 horas muerto sobre un colchón ensangrentado.

Fuentes cercanas al caso señalaron –aún sin confirmación- que el hombre habría sido también mutilado.

A las pocas horas de iniciada la investigación, la fiscalía ordenó la detención de un hombre que sería el dueño del departamento habitado por la víctima.

Los investigadores, bajo la dirección del fiscal Liotard, también analizarán el contenido de las cámaras de seguridad para determinar los movimientos de personas previos al brutal asesinato.