Preso por querer prender fuego el auto de su ex

Después de varias denuncias en su contra por violencia de género que no prosperaron, finalmente el hombre que intentó prender fuego el auto de su mujer quedó detenido. La orden de la Justicia llegó hoy, luego de tenerlo perfectamente identificado, G.T. (iniciales para preservar a los hijos de ambos) un conocido y excéntrico empresario de la noche cipoleña y neuquina, quedó detenido.

Las denuncias de su ex mujer se amontonaron durante años. Para todos los que conocían la tortuosa relación a la que el hombre sometía a su ex luego de la separación, él era intocable. Empresario de la noche, amigo de los poderosos de ambas ciudades, se jactaba de que no le pasaría nada. Es más, hasta para la Justicia era imposible ubicar a G.T., por eso no lo notificaban y las causas quedaban en la nada.

Pero esta vez todo fue distinto. En las cámaras de seguridad de los vecinos del selecto barrio El Manzanar quedó registrado su accionar violento, cargado de impunidad e intimación hacia su ex. Sin perder la calma, el hombre llegó en taxi -para no ser identificado-, bajó, roció con algún líquido el auto que estaba estacionado en la puerta de la casa de su ex pareja. Luego cruzó la calle, se resguardó unos minutos y volvió: encendedor en mano intentó encender unos papeles que los arrojó prendidos fuego al vehículo, pero las llamas no se propagaron.

Como la idea original no prosperó, comenzó a tirarle piedras al auto, que quedó visiblemente dañado. Luego, como si nada, se fue del lugar. Ante todo lo que sucedía afuera, los vecinos llamaron a la Policía, pero llegaron casi dos horas más tarde cuando obviamente el atacante ya se había ido.

Para la mujer este ataque no fue uno más, sino que el miedo a que la próxima vez sea más grave, la llevó a avanzar con la denuncia. Amparada también en la repercusión que tuvo el video en los medios y el apoyo de los vecinos que sirvieron de testigo.

Hoy al mediodía, el juez de familia Jorge Benatti ordenó la detención del empresario. No trascendió que fue lo que se hizo de manera distinta, pero esta vez lo encontraron y no sólo lo notificaron de la causa por violencia de género, sino que quedó preso. La resolución judicial indica que será por un plazo de 10 días por violación de la ley 3040 de violencia familiar, mientras será el fuero penal el que le formule cargos por la desobediencia a una orden judicial.

El empresario de la noche, conocido como "Tonga" estuvo al frente de boliches y bares muy conocidos en la región, como Rubí en Neuquén o Única en Cipolletti, ambos cerrados ya y denunciados varias veces por discriminación en el ingreso. También de la selecta parrilla Noble Campo. GT también fue el organizador de KissMe una de las conocidas y multitudinarias fiestas de fin de año que se hacían en espacios al aire libre de Cipolletti.