Policía abusó de la mujer que debía cuidar; "me tenté", dijo

Un efectivo de la Policía de Salta fue detenido acusado de haber abusado de una mujer a la que se le había confiado su custodia por una denuncia de violencia de género. La víctima dijo que el uniformado se le metió en la cama y que cuando le pidió una explicación, le dijo: “me tenté”. El episodio ocurrió en la localidad de Villa Floresta.

La víctima indicó que el cabo Rubén Martínez se metió en su cama con poca ropa y empezó a manosearla. Por miedo, la mujer no pudo reaccionar ni tampoco llamar al 911 porque no tiene teléfono, pero pudo escapar de la situación porque el suboficial Federico Guzmán pasó por su vivienda a las 4.30 para revisar que la custodia esté cumpliendo su tarea, de acuerdo con El Tribuno.

“A las 3.15 viene este policía y me dice: ‘Correte para la pared’. Me pregunta la hora y me dice: ‘Yo me voy a acostar en la orilla’. Le dije que no podía hacer eso, que me tenía que cuidar. Cuando se acostó ya no tenía ropa, estaba con un boxer. Me empuja contra la pared, me abraza, me toca los pechos, quería sacarme la remera, le dije que no... Le digo: ¿Por qué hace esto? Y me respondió: ‘Me tenté...’”, contó la víctima.