Mamá mandó a robar al hijo al shopping y quedó todo filmado

Mientras distraía a la vendedora de un local de un shopping en la ciudad de Córdoba, una mujer mandó a su hijo a robarle el celular, sin esperar que todo quedara filmado por las cámaras de seguridad.

En las imágenes se puede ver como la mujer le pide distintas prendas a la vendedora, para alejarla de la caja y distraerla. En ese momento, el nene se acerca despacio hasta el escritorio y toma el celular de la víctima que no se percató de la situación hasta que era tarde.

“Entra esta mujer con el nene y me empieza a pedir camisas, pantalones y chombas. En ese transcurso, el nene se empezó a mover por todo el local. La respuesta que me dio la madre fue que tenía problemas y no había tomado el medicamento. La madre lo retó, seguimos con la venta. En ningún momento vi que el nene se metió atras”, expresó Mayra Llanos vendedora del local que sufrió el robo, a la prensa local.

La víctima también manifestó que intentó salir a buscar a la ladrona y su hijo, pero que cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido ya los perdió de vista. A pesar de la difusión de las imágenes y de que ya pasaron varias horas del hecho, se desconoce la identidad de la responsable.