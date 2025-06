Policías retirados vuelven a reclamar el pago de zona desfavorable en Río Negro

Este viernes, un grupo de policías retirados de Río Negro se apostó en la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a Cervantes, para visibilizar su reclamo salarial. La manifestación busca llamar la atención sobre la falta de respuestas del gobierno provincial ante los problemas económicos que afectan a los exagentes de la fuerza.

Los policías retirados han denunciado reiteradamente la falta de actualización en sus haberes, especialmente en lo que respecta al pago de zona desfavorable. Según explicaron, durante más de 12 años, los exagentes no recibieron el monto correspondiente a este ítem, hasta que un juicio permitió recuperar solo el 40% de lo adeudado.

A pesar de los reclamos formales y las solicitudes de audiencia, los retirados aseguran que no han sido escuchados por las autoridades provinciales. La protesta en la Ruta 22 es una nueva acción para exigir que el gobierno cumpla con sus compromisos y garantice una solución definitiva.

Solicitaron que el pago de la zona desfavorable se haga en un solo pago y de forma inmediata

Los retirados solicitaron el pago completo de la zona desfavorable, sin descuentos ni ajustes arbitrarios, la actualización de haberes, acorde a la inflación y al costo de vida. Explicaron que el año pasado se aprobó la ley 5.715 para los activos y los solo contempló a los Retirados de los últimos años, eso dejó afuera a 4 mil familias. "Con la nueva ley que se aprobó en la Legislatura no sabemos como nos pagarán. No está reglamentada aún. Nosotros queremos el pago completo, en una sola vez, no que sea con bonos y de forma inmediata", explicaron.