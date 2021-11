Denuncian a un intermediario de jugadores por estafas

Con la promesa de llegar a México para una prueba en el club América, y si el nivel futbolístico sedujera a los encargados de las inferiores del club más importante de ese país, les aseguraba ingresos de unos 4 mil dólares mensuales. Así, unas 20 familias, esperanzadas en que su hijo sea el elegido, le entregaron sus ahorros en dólares a un falso representante roquense, quien les prometía el camino a la gloria, pero el tiempo pasó y con la excusa de la pandemia los viajes se fueron dilatando.

El acusado se llama José Cajarabilla, hijo de la ex secretaria de Desarrollo Social de la gestión municipal de Martín Soria, quien ya estuvo acusado anteriormente de estafas por las ventas de terrenos en una zona rural de Roca, e incluso le valió una denuncia penal por falsificar una matricula de abogado con la que firmaba.

El monto de la defraudación es millonario e imposible de calcular, ya que las familias entregaban diferentes montos en dólares, de acuerdo a la cantidad de personas que acompañarían al joven futbolista a probar suerte en México.

De acuerdo a la publicación del medio local Dar La Nota, Jesús Bazán es de Salto Grande en Santa Fe y relató el engaño de Cajarabilla, quien se hacía pasar por detector de talentos y colocarlos en diferentes clubes. El futbolista asegura que le entregó unos 150 mil pesos. La artimaña utilizada era simple, aseguraba que era muy conocido en "Buenos Aires, supuestamente es un veedor, estaba muy metido en Independiente. Lo contactó a Hugo Herrera que en ese momento era profe del club Los Andes y nos comunicó con él".

La oferta era "un contrato por 2 años en América de México para 20 chicos, en inferiores, si les iba bien firmaban, con el club. Teníamos que mandarle plata para la visa, para el hotel y los padres tenían que pagarse el boleto de avión".

Los seducía con un contrato por el que "iban a cobrar 4 mil dólares por mes y les iban a dar una pensión para vivir". El pago por adelantado era para cubrir los gastos de la visa y que el América se hacía cargo del pasaje del jugador y un acompañante. Pero muchas habían decidido viajar en familia, lo que significaba que debían abonarle por adelantado pasajes de avión, seguro y estadía en un hotel que les había gestionado el propio Cajarabilla.

Otras de las víctimas, Hugo Herrera relató que "en noviembre del 2019 me llama (Cajarabilla) y me dijo que tenía que llevar 4 jugadores a México. A mi me contactó porque era profesor de Los Andes y me pidió que le sugiriera jugadores del club. Yo le ofrecí tres nenes, nos pidió que le depositemos en dólares que en ese momento eran 35 mil pesos, que es lo que valía la visa".

Toda la treta fue quedando al descubierto tras múltiples idas y vueltas del falso agente futbolístico, quien se excusaba por supuestos viajes o por la pandemia que posponía el viaje constantemente. "Uno de los padres se puso en contacto con el club mexicano y le dijeron que no lo conocían y que no había ningún tipo de convenio o arreglo para que lleguen jugadores de acá a probarse con esas condiciones", explicó el profe de Los Andes.