Encañonaron a una mujer junto a su nena de 2 años

Una almacenera y su familia fueron víctimas de un dramático y violento robo en su vivienda en Trelew. La mujer fue sorprendida por dos ladrones que la dejaron encerrada junto a su sobrina de 5 años y su hija de 2 años: "Sacó un arma, me apuntó y me metió a la pieza con las nenas", comentó aún asustada.

Le exigieron una cantidad de dinero que no tenía y debido a su negativa, la golpearon en reiteradas oportunidades amenazándola, según consigna el medio local ADN SUR. El hecho ocurrió en el barrio policial este martes a las 23 horas, cuando se encontraba junto a las menores. Su marido había salido a dejar a un amigo a su casa.

“Vino un vecino que casi siempre me compra y a los minutos de que se retira, llegó un hombre vestido de la misma manera con otro chico: creí que era mi vecino, por eso le abrí la puerta. Venían con un cajón de Coca”, describió la vecina dueña del almacén que funciona delante de su casa.

Asimismo, relató que los delincuentes entraron a cara descubierta y la llevaron hacia la casa, donde estaban las nenas jugando en el living. “Uno me agarró del cuello, me tiró para la cocina y después me llevaron para mi pieza exigiéndome que les diera plata. Les decía que no tenía nada. El hombre mayor, de aproximadamente unos 40 años, sacó un arma, me apuntó y me metió a la pieza con las nenas".

Asimismo, afirmó a Radio 3 que “me decía que me tranquilizara, que no gritara, y yo gritaba más. Y para mí, eso fue lo que hizo que se fueran, porque yo gritaba desesperadamente pidiendo ayuda. Mi sobrina durante el robo se tapaba los ojos, los oídos. Mi hija tuvo un ataque de llanto. Fue terrible”.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes huyeron dejando a la mujer y a las dos pequeñas atadas y encerradas, hasta que llegó el marido a auxiliarla. Están siendo intensamente buscados por estas horas.