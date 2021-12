Caso Facundo: "Todo lo que se diga en los medios es puterío"

El abogado defensor de Ramiro Gutiérrez, único detenido por la muerte de Facundo Castillo, insistió en que buscará una calificación legal leve por tratarse de un accidente, ya que su cliente lo embistió al hacer marcha atrás. Y apuntó en contra de todas las versiones que circularon: "Todo lo que se diga en los medios es puterío", señaló Julio Romero.

De madrugada se produjo la entrega, en un auto particular que lo trajo desde no se sabe donde, porque el abogado no fue claro sobre en qué lugar se ocultó el joven gitano de 24 años después de arrollar a Facundo.

El horario elegido no fue casual, ya que de esta manera se evitó las fotos y los posibles escraches de familiares y amigos que están indignados por lo sucedido el domingo cerca de las 7 de la mañana cuando la víctima salía caminando de una fiesta electrónica en el predio Finca La Nonnina.

El abogado roquense Julio Romero habló en exclusiva en el programa La Torre de Mitre Neuquén y respondió a las distintas dudas que se plantean en torno al caso que tiene una víctima fatal. El defensor insiste en que se trató de un accidente y relató que minutos antes del hecho hubo una pelea que involucró a más de 30 jóvenes que comenzaron a atacar la costosa BMW X1 de su cliente, en ese momento "se baja Ramiro del vehículo y recibe un piedrazo". De esta manera pretendió justificar la fractura de mandíbula que es la excusa por la que no se habría presentado en la Justicia.

Luego continuó: "Con la mandíbula sangrando subió al auto y se va. Quedó un amigo en la fiesta y volvió a buscarlo, cuando para se acercó la gente para volver a atacarlo, da marcha atrás y en esa marcha atrás, lamentablemente lo atropella (a Facundo)". Inmediatamente después cargó contra las versiones que circulan y que ponen en duda esta teoría de defensa, ya que aseguran que Gutiérrez con su camioneta apuntó a un numeroso grupo de personas y que tras frenar colocó marcha atrás y pasó por arriba a Castillo, quien había sido embestido en la primera maniobra.

"Técnicamente, una cosa es cuando se habla para la gilada, hay mucha información que da vueltas, pero la única información que existe es la que esta en la causa que maneja el doctor Pezzetta. Hay muchos testimonios en las redes pero yo tengo en cuenta los testimonios que figuran en el legajo", remarcó.

Para el profesional, “la autopsia, la pericia sobre el vehículo y los diversos testimonios si son coherentes y concisos, se inclinarán a favor. Si hubo un choque frontal o confirman si hubo un choque en retroceso. Por eso todo lo que diga por los medios es puterío”.

El polémico abogado, que debió enfrentar varias causas por estafas a fines de los 90 y principios del 2000, remarcó que "surgirá del análisis la responsabilidad y la carátula nueva si es culposo o doloso. Nosotros creemos en lo que dice el defendido y sus testigos, entendemos que es un delito culposo. Las pruebas lo dirán, las que están en el expediente, las que valen, después lo demás son comentarios".

Al ser consultado sobre cómo fueron las horas posterior al hecho y por qué su cliente no se sometió a derecho, no fue del todo claro, ya que en un primer momento habló de una internación y luego que sólo hizo reposo por recomendación médica. "Estuvo internado y por decisión del padre no lo quiso presentar", pero luego confió que fue atendido por un profesional de traumatología odontológica de Roca y le dio reposo.

Con respecto a la formulación de cargos, será mañana, pero aún la Oficina Judicial de Cipolletti no estableció el horario de la audiencia. Hasta que enfrente la acusación, Gutiérrez quedará detenido en la Comisaría 4°, luego dependerá del delito que se le impute y de las medidas cautelares que solicite el equipo del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante y la decisión del juez de Garantías.

El joven gitano roquense, que además compite en la Monomarca Gol, es el único detenido por la muerte de Castillo. Él manejaba la camioneta BMW X1 que arrolló al joven neuquino y se dio a la fuga. Distintos testimonios aseguran que fue intencional luego de una discusión a la salida de una fiesta electrónica. La camioneta fue encontrada abandonada ayer a la siesta en Roca, luego de varios procedimientos. El vehículo -valuado en unos 40 mil dólares- sólo tiene un espejo roto (el izquierdo) y la escobilla de la luneta trasera y será sometido a pericias por parte del Gabinete Criminalística de la Policía de Río Negro. En tanto que el acusado se entregó en la sede de la fiscalía cipoleña durante esta madrugada.