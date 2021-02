Crimen de Luciano: dos testigos complicaron a "Neneo"

En la segunda jornada del juicio por jurado popular que se le sigue a Diego “Neneo” San Martín, por el asesinato del niño Luciano Fuente, dos testimonios dieron en la línea de flotación de la defensa: ambos lo ubicaron en el lugar de los disparos y como el autor de los mismos.

El primero, y tal vez el más esperado, fue el testimonio de José Luis Espinoza, enemigo íntimo de San Martín por pertenecer a una banda antagónica. La intención de la defensa de San Martín era convencer al jurado popular que el autor de los disparos –uno de los cuales mató a Luciano- había sido Espinoza. Sin embargo, éste no solo se despegó del crimen sino que apuntó a “Neneo”.

Dijo Espinoza: "ese día que me fueron a buscar, me rompieron todas las cosas de mi casa. Me tuvieron detenido, la pasé re mal en la comisaría, me trataron re mal y yo no tenía nada que ver, no había matado a nadie. Yo siempre soy el malo de la película", se defendió.

También, recordó haber visto dos motos a mitad de cuadra al asomarse a la calle a mirar qué sucedía. En una de esas motos iban dos personas que la dejaron tirada para resguardarse de los balazos. Aseguró haber visto a San Martín “cagarse de risa”.

Espinoza, vale aclarar, no es un testigo común ya que está detenido imputado en otro crimen próximo a ser ventilado en juicio oral: el del policía Gabriel Nahuelcar.

También declaró un amigo del acusado, a quien dijo conocer por juntarse a jugar al fútbol, quien aseguró que el propio "Neneo" le dijo haber efectuado disparos en la vía pública para defenderse de la persecución de Espinoza. Sostuvo que iba en una motocicleta –que fue secuestrada- y que le pidió que le guarde la pistola que utilizó.

Una mujer, ex cuñada de “Neneo”, dijo haberse enterado de la balacera cuando regresó a su casa y habló con la madre del imputado quien le comentó que su hijo se había enfrentado con Espinoza y que había efectuado varios tiros. Esta joven es prima de Yereny Fuente, la madre de Luciano.

El crimen de Luciano conmocionó y movilizó a los vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul. Ocurrió el 7 de octubre del 2019.

Luciano recibió un disparo en el cráneo cuando jugaba en la puerta de su casa, ubicada en Buta Ranquil y 13 de Diciembre, en el barrio Peñi Trapun. En ese momento, a unos 400 metros se originó un enfrentamiento a tiros entre bandas antagónicas. Luciano fue alcanzado por una bala perdida en el cráneo que le provocó lesiones gravísimas. Fue trasladado al hospital Castro Rendón de Neuquén y falleció al día siguiente.

El juicio se desarrolla en Cutral Co por jurado popular. El juez de Garantías es Federico Sommer, el fiscal es Maximiliano Breide Obeid y la querella está representada por el abogado Omar Pérez. San Martín es defendido por los abogados Juan Coto y Martín Segovia.