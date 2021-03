Liberaron a los detenidos por el ataque al Presidente

Todos los detenidos por el ataque al presidente Alberto Fernández, fueron liberados. El Juez de Garantías decidió identificarlos y notificarlos de la apertura de una causa por el ataque del pasado sábado, cuando el mandatario viajó a Chubut para ver en persona la zona afectada por los incendios de la semana pasada.

El Juez Jorge Criado informó que los allanamientos y detenciones realizadas esta mañana en distintos procedimientos realizados por la Policía del Chubut, forman parte de las medidas periciales correspondientes, y no tienen connotación para hacer un control de detención.

Los procedimientos tenían como finalidad la identificación y revisar el prontuario de cada una de los acusados por apedrear el vehículo que transportaba al Presidente, a la Primera Dama y distintas autoridades nacionales y provinciales. Luego de cumplir con esa medida, fueron liberados pero quedaron sujetos al avance de la causa.

Criado reconoció que "son medidas habituales, pero entiendo el interés porque fue en una visita del presidente de la nación. Son las medidas usuales que se piden", y aseguró que "es un hecho grave. Estoy de acuerdo con la expresión libre de cualquier tipo de ideología, pero no me parece adecuada la violencia. No lleva a nada. Lo digo como ciudadano, porque todas las fuerzas políticas han repudiado el hecho".

Esta mañana se realizaron diversos allanamientos en Lago Puelo y Epuyén, con cinco detenidos y una menor de edad demorada por el ataque a la combi en la que se trasladaba el Presidente en su visita a la comarca del paralelo 42. En los distintos procedimientos de las fuerzas especiales, apresaron a Enrique Cusmerín (ex trabajador del Ministerio de Educación del Chubut) fue quien “golpeó el vehículo”; Ana Elvira Ruiz, de Lago Puelo y trabaja como personal auxiliar, la identificaron como la que tiró la piedra a la combi; Alejandro Rafael, docente de educación secundaria y superior; Adrián Fernando Rodríguez, de Lago Puelo; y Guillermo Hipólito Ramírez, quien cambió su aspecto luego de raparse la cabeza y afeitarse la barba.

No estaba prevista la presencia del gobernador @arcionimariano. Sabíamos que eso iba generar malestar y enojo, debido la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia. — Wado de Pedro uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@wadodecorrido) March 15, 2021

En tanto que el ministro del Interior Wado de Pedro responsabilizó al gobernador del Chubut por el ataque sufrido por el Presidente. En su cuenta de twitter que "no estaba prevista la presencia del gobernador Mariano Arcioni. Sabíamos que eso iba generar malestar y enojo, debido la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia.

También explicó que "el viaje del presidente a Chubut se realizó exclusivamente para resolver los problemas ocasionados por los incendios, poniéndose al frente de la situación", y que Arcioni "en lugar de reconocer su responsabilidad en los hechos de violencia contra la comitiva presidencial, el gobernador elige atacar al intendente de Lago Puelo, que está trabajando junto al Presidente para asistir a la comunidad".