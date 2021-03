El asesinato del Sargento Aigo podría quedar impune

Mañana se cumplen 9 años del crimen cometido contra el Sargento Ayudante José Eduardo Aigo, quien fue ultimado a balazos por la espalda en la ruta provincial 23 entre Junín de los Andes y PIlo Lil, mientras realizaba un control de rutina como integrante de la Brigada Rural de la policía del Neuquén. Una vez más, se realizará un acto recordatorio en la sede policial de la localidad cordillerana, donde la familia pedirá justicia.

Alrededor de las 2 de la mañana del 7 de marzo del 2012, Aigo y el oficial Guerrero detectaron una camioneta que se encontraba detenida con tres hombres en su interior. Ya habían sido alertados desde el puesto caminero por la forma en que ese vehículo había atravesado ese control .

Uno de los ocupantes del rodado era Juan Marcos Fernández, hijo del recientemente fallecido ex intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández.

Este joven de 26 años, conducía el rodado y en primera instancia quedó demorado e imputado en la causa como partícipe del crimen. Luego de ser condenado junto a su esposa como cómplice a tres años y medio de cárcel, fueron sobreseídos por un tribunal de revisión, en una casi escandalosa decisión.

Los otros dos ocupantes eran chilenos, identificados como Jorge Antonio Salazar Oporto (alias Juan Carlos), de 56 años de edad, y Alexis Cortés Torres, de 43 años . Los policías se habían acercado a la camioneta, y les pidieron a los ocupantes sus respectivas identificaciones, pero uno de los pasajeros de la camioneta abrió fuego contra Aigo.

Los dos continúan prófugos, y son además buscados por la justicia chilena. Salazar Oporto acusado del homicidio de un carabinero en 1997, es considerado un sujeto que ostenta un puesto de jerarquía militar en el Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL), escisión del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Alexis Cortés Torres es miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que junto al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) emitieron días después del asesinato, un comunicado donde se adjudicaron la muerte del policía argentino. Se sospecha que este viaje que habían iniciado en Mallín Ahogado, tenía por intención realizar un “operativo retorno” a Chile o llevar dinero a la organización.

En la camioneta dejaron tres mochilas con evidencias de que no se trataba de un simple viaje, y que Fernández no era el "transportista contratado" como quiso hacer creer, sino que existían vínculos entre ellos, lo que fue demostrado en el juicio oral por el Fiscal Manuel González.

PREOCUPACIÓN DE LA FAMILIA AIGO

En diálogo con www.mejorinformado.com , Marcela Aigo hermana del policía asesinado, señaló que "La verdad que 9 años es muchísimo tiempo de espera, ya se agotaron los discursos de compromiso con la causa, ya está visto que el compromiso está puesto en palabras pero en la acción no se ha visto nada, Absolutamente nada. Un discurso sin acciones, se convierte en palabras vacías y ya no sirven más ".

"Cómo familia repudiamos la falta de compromiso del gobierno de turno, tanto provincial como nacional, la causa no avanza por qué no se ponen los recursos económicos a disposición de la investigación, de nada le vale al fiscal Gerés y a su grupo de investigación tener tantas ganas de hacer, si no están dadas las condiciones económicas para moverse a dónde necesitan ir. Siempre están llegando tarde a todos lados, es similar a la búsqueda. Una estrategia clara para dejar que pasen los años y se archive." señaló Marcela.

"Bien sabemos que esta no es una causa que se genera por la delincuencia que hay a la vuelta de la esquina de tu barrio. Estos son delincuentes internacionales. Hay que moverse para poder dar con ellos, son personas entrenadas para vivir en la clandestinidad. Entonces no se va a poder saber nada si estamos solo adentro de una oficina. Hay que salir y llegar a donde hayan pruebas y novedades frescas", señala la familia.

Finalmente confirmó que "nada se avanzó, absolutamente nada, Y lo más triste es que queda muy poco tiempo para que se archive la causa. Si no surge nada en uno o dos años más se va a cajonear ".