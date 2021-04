Cocainómano mató a un niño con un camión municipal y se fugó

La Justicia acusó de homicidio culposo doblemente agravado a un empleado municipal por arrollar y matar a un niño de 9 años, a quien no auxilió, sino que al contrario, dejó tirado, mientras fue a guardar el camión que manejaba al corralón municipal de Lamarque. El chico gravemente herido fue socorrido por un automovilista que pasó por el lugar y se encontró con la madre desesperada pidiendo auxilio. Pese a ser atendido en la guardia del hospital y trasladado a Choele Choel, murió por la gravedad de las heridas.

El hecho que conmocionó a toda la comunidad de Valle Medio, sucedió el lunes por la tarde en la calle El Líbano al 1400 de Lamarque. El fiscal del caso Germán Balditarra acusó formalmente al conductor del Iveco volcador cargado con ripio que arrolló al pequeño de 9 años, que murió luego en el hospital de Choele Choel. En la el relato que escuchó el Juez de Garantías, se especificó que el hombre no se detuvo y siguió su camino hasta el corralón municipal, donde quedó guardado el vehículo.

También el fiscal dejó en claro que luego de identificarlo y proceder a la detención casi cinco horas después de sucedido el hecho, al hacerle los análisis de rigor, se comprobó que en la orina presentaba sedimentos típicos del consumo de cocaína, por eso en la acusación se fijó como agravante que el empleado municipal conducía bajo el efecto de estupefacientes. El otro agravante es haber dejado abandonado al pequeño, sin prestarle ningún tipo de auxilio.

El niño fue asistido por un vecino que llegaba a su casa cerca de las 17.50 y se encontró con la madre del pequeño pidiendo ayuda por la gravedad que presentaba su hijo. Sin dudarlo, llevó a ambos al hospital local y de allí el menor fue derivado de urgencia al Hospital de Choele Choel, donde finalmente falleció.

Enterado de lo sucedido, el fiscal Balditiarra llegó al lugar a las 19 y encabezó las diferentes pericias. Una de ellas fue secuestrar las imágenes de una cámara de seguridad de un comercio cercano, donde se ve el paso del camión Iveco cargado con ripio. A partir de allí realizaron un allanamiento en el corralón municipal donde se identificó el vehículo y con el libro de registro, se pudo saber quien era el chofer que manejaba.

La detención del sujeto se realizó ya entrada la noche, a las 22, y ayer se le formularon cargos por el homicidio culposo, doblemente agravado. Aunque el hombre no se detuvo a colaborar con la víctima y se fue del lugar, el Ministerio Público no pidió que quede detenido con prisión preventiva y sólo le fijaron medidas de restricción que no le permiten acercarse a los familiares del pequeño, como presentarse cada 15 días en el Juzgado de Paz.

El abogado defensor del acusado presentó una teoría diferente del caso y responsabilizó al niño de haberse colgado del camión y al caerse fue arrollado. Incluso hizo referencia al video secuestrado e incorporado en la causa, en el que se puede ver a un chico agarrado de la escalera de la caja volcadora.

Voluntariamente, el abogado hizo entrega del carnet de conductor de su cliente, quien además solicitó que sea readecuado en el municipio de Lamarque para poder continuar con su trabajo.