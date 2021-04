Arrastraron media cuadra a un bebé para robar una mochila

"Me lo arrastraron media cuadra. Yo caí y él seguía en la bici. No me robaron nada al final. Lo soltaron llegando a la esquina. Está todo raspado, pero bien", fue el crudo relató de Melisa, mamá de un pequeño de un año, que fue víctima de los delincuentes sin límites. El bebé sufrió lastimaduras en su cuerpo al ser arrastrado durante media cuadra por los ladrones que quisieron robarle a la madre su bicicleta y una mochila en la que llevaba 150 pesos. El violento intento de robo sucedió este martes, en pleno día, en la zona noroeste de Rosario.

Según lo que consta en la denuncia hecha por la madre, la criatura sufrió un golpe en la cabeza y laceraciones en varias partes de su cuerpo. "Todo por una mochila con 150 pesos. Fue espantoso", agregó la madre en diálogo con un medio local. "Los delincuentes pasaron en una moto y empujaron a la mamá, quisieron arrebatarle la mochila y la bicicleta, pero en la maniobra arrastraron al niño, que quedó enganchado", declaró una testigo clave del hecho.

La mujer y su bebé, sufrieron heridas en todo el cuerpo.

(Foto: Alan Monzón / Rosario3)

Además, aún conmovida por lo que tuvo que presenciar, aseguró que "está vivo de milagro, porque los delincuentes soltaron todo cuando llegaron a la esquina".