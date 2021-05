Escucha: El femicidio de Agostina se planificó por WhatsApp

Durante la formulación de cargos contra el gomero del barrio Don Bosco, Gustavo Alejandro Chianesse quedó al desnudo la frialdad con que los dos detenidos planificaron el femicidio de la joven Agostina Gisfman. En audios de Whattsapp quedó en claro que hubo charlas y acordaron la manera en la que se iba a "hacer el trabajo", quién se encargaría y cómo buscaron el momento oportuno para: "encontrarla en el baño y sin papel higiénico, para que no queden rastros ni nada".

Sólo se conocieron los audios enviados por Chianesse, ya que Carlos Monsalve, el verdulero de San Javier, está detenido en Viedma a la espera de su extradición. Cuando le formulen cargos se sabrá qué contestó y de qué manera le solicitó ayuda para vengarse de Gisfman, quien publicó en redes sociales fotos de ambos en un encuentro sexual en un hotel alojamiento y que le generó conflictos maritales.

Queda claro que el gomero tuvo una tarea crucial en el femicidio que fue la de localizar a Agostina. Y una vez que la ubicó se lo comunicó a "Carlitos" y le pidió instrucciones de cómo hacerlo. Se desprende que alguna charla anterior hubo en la que el verdulero le propuso matarla! porque Chianesse no se muestra del todo convencido de "lo que voy a hacer y que no voy a perder mi libertad ni comerme 15 o 20 o 30 años, por lo que vos quieras hacer", decía.

De acuerdo con el relato de la acusación fiscal, el verdulero tuvo un encuentro sexual con Agostina a mediados de abril, quien trabajaba, junto con otras chicas, en una parada de taxi de Cipolletti. Pero algo pasó y la joven de 22 años, casada y con una pequeña hija de tres años, publicó en la cuenta de Facebook del verdulero algunas fotos de esa noche de sexo en un hotel alojamiento. Este podría ser el móvil del hecho, y hay varias hipótesis en relación al por qué ella lo hizo. La fiscalía analiza una posible extorsión por dinero o drogas, aunque no está confirmado.

En el primer audio de Whatsapp que se difundió durante la acusación a Chianesse es del 10 de mayo, por la noche, cuando el gomero ya había cerrado su negocio y antes de ir a dormir mandó un mensaje de voz en respuesta a Monsalve que evidentemente le solicita ayuda para encontrar a Agostina y también para hacer algo más.

"Ya vi la foto, estuve tirando unas líneas más a ver como puedo hacer para encontrar a esta persona. No te hagas problemas, esto lleva un tiempo, un proceso, ya te dije, tengo que estar muy seguro para hacer lo que tengo que hacer. No voy a perder mi libertad, comerme 15, 20 o 30 años porque sí, por 2 pesos con cincuenta o por lo que vos quieras hacer. Así que, nada, dame tiempo y bueno, cuando yo pueda o tenga noticias te voy informado", dice Chianesse con una tranquilidad que estremece.

Sólo cuatro días después, el gomero inicia una nueva comunicación para confirmarle que dio con Agostina: "Te tengo buenas noticias, ya encontramos a al persona esta, sabemos todo mas o menos donde esta parando o donde esta viviendo. Lo único que hay que esperar, hacerle la guardia para encontrarla y hacerle la guardia, encontrar el momento justo. El tema es si vas a hacer vos el trabajo o vas a ver por otro lado o lo termino haciendo yo con las personas que me están dando una mano".

El audio continúa: "Pero ya esta localizada Carlitos. Ya esta, como te dije recién, falta encontrar el momento, como decimos nosotros, encontrarla en el baño sin papel higiénico, me entendés. Para que no queden rastros, no quede nada. Esa era la noticia, quiero que me des el OK si lo hacés vos o lo hacemos nosotros, cómo hacemos esta movida".

Chianesse conocía a Monsalve por su anterior empleo como taxista, a partir de allí habían entablado diversas charlas pero no había una relación de amistad. Sólo lo hacían de manera esporádica cuando el verdulero llegaba a Cipolletti, en una de esas oportunidades es en la que le solicitó que le consiguiera una chica que brinde servicios sexuales.

El gomero quedó detenido con prisión preventiva, en tanto que Monsalve está alojado en la Comisaría 1° de Viedma a la espera de que se cumplan los trámites burocráticos de rigor y sea trasladado a Neuquén donde la fiscal María Eugenia Titanti solicitará la formulación de cargos correspondiente. Aunque la acusación para él será en grado de homicida y no el de cómplice y participe necesario como le cabe a Chianesse.

Durante la mañana de hoy hubo una pueblada en el barrio Don Bosco y los vecinos del populoso sector cipoleño prendieron fuego la gomería y destruyeron todo lo que Chianesse tenía en el lugar.

En el caso interviene la justicia neuquina pese a que todos los protagonistas son rionegrinos y es por qué a Agostina la encontraron muerta y su cuerpo quemado en la barda de Centenario, en cercanías del Autódromo Parque Provincia del Neuquén. Allí la arrojaron luego de matarla con un arma blanca, se estima que todo sucedió en el mismo auto oscuro al que se subió la joven el viernes 14 en cercanías de la rotonda de la ruta 22 y 151 en Cipolletti, donde se debía encontrar con un cliente.