Dos intoxicadas en Centenario: funcionaba mal la cocina

Dos personas se intoxicaron con monóxido de carbono por una cocina que funcionaba mal. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en un barrio de Centenario. Ambas fueron trasladados al Hospital Natalio Burd, y una adolescente tuvo que ser asistida con oxígeno.

Pasadas las 0:30, un dotación de bomberos fue alertada y acudió a un domicilio en calle Quinquela Martin, entre Honduras y Costa Rica, según informaron fuentes policiales al medio local Centenario Digital. Una vez allí, asistieron a una mujer de 65 años y una adolescente de 14, quién se encontraba bastante descompensada y tuvo que ser atendida en el lugar y le suministraron oxígeno. Ambas fueron trasladadas en una ambulancia hacia el nosocomio.

Foto: Gentileza - Centenario Digital.

La misma mujer fue quién dio aviso al detectar que algo "estaba mal en la cocina", acción que salvo la vida de las dos, ya que con el correr de las horas y la pérdida de gas que se distribuía en todos los ambientes por día haber sido una fatalidad. Por eso mismo, se aconseja que ante la sospecha de intoxicación, es importante retirarse hacia un lugar ventilado, abrir puertas y ventanas, y pedir ayuda de inmediato llamando al 107, policía 101, defensa civil provincial 103, bomberos 100, como hizo esta vecina.

¿Cómo prevenir las intoxicaciones por CO?

Se recomienda tener una ventilación permanente en cada ambiente calefaccionado, y recordar que las hornallas y el horno son artefactos que no deben ser utilizados para calefaccionar el hogar. Si se usan estufas y braseros, no se debe arrojar al fuego ningún tipo de plástico, goma o metales, y siempre se debe apagarlos para dormir. En cuanto a los artefactos a gas, se aconsejan las estufas de tiro balanceado y su control anual por parte de un gasista matriculado. La llama del quemador de los artefactos a gas debe ser de color azul con los extremos transparentes. Al encenderse no debe quedar una parte apagada o demorar excesivamente en encenderse por completo. El tratamiento adecuado es el oxígeno a altas concentraciones y aplicado oportunamente, evita complicaciones y secuelas que pueden aparecer varias semanas o meses después.