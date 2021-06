Le pincharon una rueda, esperaron y se robaron las otras

Cuando la calma reinaba en plena madrugada de este jueves en el Barrio Belgrano, los robaruedas esperaban para atacar. Un hombre sufrió el robo de dos ruedas de su vehículo que estaba estacionado en la puerta de su vivienda. Los vecinos denuncian zona liberada y piden más patrullajes por la zona.

En la noche de este miércoles, un vecino notó que una de las ruedas de su Fiat Argo estaba pinchas, al no tener la de auxilio, decidió retirarla para poder cambiarla por la mañana. Sin embargo, pasadas las 7:30 cuando el hombre salió de su casa vio que le faltaban dos ruedas más. Los ladrillos estaban apoyados delicadamente.

"Es algo de todos los días, no podemos dejar nuestros vehículos en la vereda. No importa la hora. Te roban todo, hasta los espejitos", aseguró con bronca el damnificado en diálogo con la redacción de mejorinformado.com. Pese a las restricciones de circulación por la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, los delincuentes no saben de reglas.

Asimismo, el vecindario denuncia una ola de inseguridad y zona liberada. Piden mas efectivos policiales patrullando la zona, sobre todo por las noches y en las horas de la madrugada.