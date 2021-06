Desesperado pedido antes de fallecer: “Me están dejando morir”

Noelia Mercado tenía 33 años y estudiaba enfermería. Días antes de fallecer por Covid-19 había denunciado que “la estaban dejando morir” en el Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. “Acá en el hospital nuevo me están dejando morir. Estoy saturando 83 y el médico que vino hace una hora y se fue, no vuelve. Pedía muerte digna al menos", había publicado la mujer el pasado 2 de junio ante la desesperante situación que estaba atravesando.

"Ella me decía por WhatsApp 'por favor avisa que me vengan a canalizar, estoy con fiebre, con 39°', se llevó el termómetro como estudiante de enfermería que era, también el saturómetro y la medicación y me escribía 'estoy saturando mal, sí o sí voy a tener que tomar la medicación hasta que vengan'", afirmó Teresa, mamá de Noelia, en diálogo con TN.

Lamentablemente el pasado sábado se confirmó la muerte de la futura enfermera en la terapia intensiva por complicaciones con el coronavirus. Asimismo, la vice directora del hospital, Valeria Alaniz, aseguró en el medio local La Voz que la paciente "siempre recibió la ayuda y la atención que necesitaba".

Además, agregó que "el 2 a la madrugada tuvo una demanda mayor de oxígeno, se intentó terapia de alto flujo. Luego fue derivada a terapia para una asistencia respiratoria. El sábado falleció. Siempre recibió toda la atención por parte de enfermería, médicos y kinesiología”.