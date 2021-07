Atraparon al "pedófilo del sillón rojo"

Alejandro Blanc Pardo se jactaba en las redes sociales y en la web pornográfica, de ser el "Jeffrey Epstein argentino" y ya en 2013 había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por "abuso sexual con acceso carnal" de una nena de 14 años de edad.

Era también comerciante de motos y dueño de una verdulería, y está acusado de someter junto a amigos cómplices a decenas de adolescentes de la zona oeste del gran Buenos Aires con publicaciones en un reconocido sitio. Filmaba a sus víctimas en un sillón rojo.

Filmaba a sus víctimas en estos sillones rojos de su living

La Dirección de Investigaciones Contra El Crimen Organizado de la Policía Bonaerense arrestó a este abusador y pedófilo, de 45 años y a su pareja. Les allanaron su departamento en un complejo de la calle Emilio Castro en Haedo, zona de Morón, allí encontraron cien gramos de cogollos de marihuana, licores importados, látigos sadomasoquistas, dildos de plástico, cámaras y preservativos, una docena de DVDs, algunos pornográficos. También armas, pistolas Glock y Bersa Thunder, ambas 9 milímetros y un disfraz porno de enfermera.

En realidad se trata de una investigación que llevo varios meses. Era buscado por una causa de la Ayudantía Fiscal Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de la fiscal Lorena Pecorelli. Les habían intervenido los teléfonos, con decenas de horas de escucha. En su living, encontraron dos sillones de cuerina roja. También, en un cajón, había una hoja cuadriculada manuscrita con los nombres de más de 20 mujeres.

Se encontró una lista con nombres de mujeres

Esos sillones de color rojo, se cree, fueron el escenario de abusos sexuales filmados y luego compartidos en sitios de contenido sexual o compartidos entre los amigos del comerciante.

También se sospecha que prostituía a estas mujeres, con encuentros pactados por WhatsApp o Telegram, a veces, a punta de pistola. Las víctimas ya declararon y algunas de ellas eran menores.

Aberrante: “Con las turras villeras no existe la violencia de género”

Blanc Pardo se jactaba en privado de ser “el Jeffrey Epstein argentino”: se aprovechaba de la vulnerabilidad de sus víctimas para someterlas. Abusó de su empleada doméstica, de una joven venezonala, entre otras, todos registro que observaron en los sitios porno. A algunas les ofrecía trabajo en su comercio de motos de Castelar, hoy vacío, o en su verdulería.

Así fue atrapado el pedófilo

Si bien no hay cifra de sus víctimas, se sospecha que son decenas: Blanc Pardo conservaba una lista en una hoja cuadriculada en un cajón en su departamento. Una víctima de 19 años lo denunció en 2020 y contó que había comenzado a atacarla a los 15.

Se detectaron chats aberrantes: "Tengo una cumbiera bien cabeza, con amigos cacos, con hermana de 13 años embarazada, padres ausentes y borrachos. Su madre limpia casas, su hermano preso por chorro, vive en Rafael Castillo, cien por ciento villera, pasa muchas necesidades y me aprovecho de ella. Me obedece en todo y se deja coger por mis amigos cuando se lo ordeno. También le doy unos sopapos porque así les gusta a estas negras villa. Con las turras villeras no existe la violencia de género”. Y luego la ofrecía: “¿Quién quiere hacerle doble penetración a la villera?”

Blanc Pardo ya tenía una condena previa, constató la Justicia: en 2017 lo habían sentenciado por violar a una menor.