Intento de secuestro en Centenario: la golpearon brutalmente

Roció vivió una verdadera pesadilla y gracias a un hombre la puede contar. Denunció que el pasado jueves tres personas a punta de cuchillo la golpearon, arrastraron, patearon con la intención de secuestrarla. El hecho ocurrió en el Barrio Ruca Niyeu de Centenario.

Era jueves pasadas las 18:40, el sol ya se estaba retirando y los gritos de la joven se escuchaban en toda la cuadra. Un vecino no se hizo el sordo y actuó: los hombres que se movilizaban en un auto huyeron rápidamente. La víctima se encuentra en buen estado a pesar de los golpes recibidos y de quedar en estado de shock, según informó el medio local Centenario Digital.

Ella iba caminando a comprar cuando en el Pasaje Mascardi, notó un vehículo que la seguía a baja velocidad y alcanzó a observar la patente que comenzaba con GOR 8. "Ahí se bajan estos tipos, dos iban en el asiento de atrás, y uno me apuntó con un cuchillo en el estómago, el otro me agarró del brazo,-me tiraron al suelo y me arrastraron hacia el auto. Si no venía el vecino no la cuento", afirmó angustiada.

Un patrullero llegó rápidamente y la trasladaron a la Comisaría Quinta de la ciudad y según contó a través de Facebook estuvo dos horas para poder denunciar el hecho.

Según informaron fuentes policiales todo está en materia de investigación y además se están analizando las cámaras de seguridad que hay en los alrededores, teniendo en cuenta que logró ver parte de la patente, sin embargo sin tener la totalidad de sus números es complejo identificarlo.