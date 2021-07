Atacaron la casa de un concejal en Allen

Anoche agredieron con una piedra la casa del concejal Miguel Cabañares del Movimiento Patagónico Popular, en Allen. El dirigente realizó la denuncia policial y se realizaron las pericias.

Cabañares habló con Mejor Informado y señaló que “anoche me fue imposible dormir, siento bronca, impotencia y angustia. Alrededor de las 2 de la mañana rompieron un vidrio del comedor de mi casa. Un hombre en moto se paró frente a mi casa y tiro la piedra. Mi hija lo vio. Nosotros escuchamos la moto cuando se alejaba”.

Agregó que “nos preocupa la inseguridad en la que vivimos aquí en Allen. Pero este no es un hecho más de inseguridad. Estaba dirigido a mí. Un hombre se paró en mi casa con el fin de amedrentarme e intimidarme. No fue un hecho casual. Particularmente desde que empecé en la política, hace más de dos años, sufrí varios ataques de este tipo. Puede ser que sea un tema político, no lo descarto”.

Indicó que “yo hablo con todos en el barrio y no tengo problemas con nadie. Lo extraño es que la moto arrancó desde mi casa e hizo 4 o 5 cuadras y no se escuchó más. Es alguien del barrio, pero no tengo problemas con nadie”

“Hicimos la denuncia y estuvo la policía en mi casa, hicieron las pericias correspondientes. Tengo miedo por mi familia, por lo que pueda pasar. La intendenta Liliana Martin todavía no me llamó. Recibí mensajes de solidaridad de muchos amigos y conocidos”, concluyó.