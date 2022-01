Familiares identificaron el cuerpo hallado en Fernández Oro

Cristian Curruqueo aseguró que el cadáver encontrado dentro de una camioneta enterrada en una chacra de Fernández Oro es su hermano Carlos, quien estaba desaparecido desde mediados de octubre. La identificación del cuerpo ocurrió esta tarde en la morgue judicial de General Roca donde se realizara la autopsia para determinar las causas y la fecha de su muerte.

“Acabo de salir de la morgue y lo pude reconocer: es mi hermano”, expresó esta tarde Cristian Curruqueo en conversación con mejorinformado.com. También señaló que mañana, pasado el mediodía, podría tener un resultado preliminar de la autopsia al cuerpo encontrado dentro de una camioneta enterrada en la zona de chacras de Fernández Oro.

Otros familiares también viajaron desde Santa Rosa y confirmaron la identidad del cuerpo. “Lo pudimos reconocer por el calzado y algunas ropas que tenía puestas” dijo, aunque aun oficialmente no se confirmó su identidad hasta la realización de pericias forenses.

El hombre aportó algunas precisiones acerca del lugar en que fue encontrada, por un peón de chacra, la camioneta Renault Kangoo gris. “Estaba enterrada en un pozo muy grande, hecho como para que quede totalmente tapada”, y a “más o menos a un kilómetro y medio de donde había ido, el 14 de octubre, a cobrar una deuda”.

El cadáver, en avanzado estado de descomposición, “estaba en la caja de la camioneta y no en el asiento del conductor”, reveló.

Dijo que mantuvo algunas conversaciones con Policía y con el fiscal a cargo de la investigación, Martín Pezetta, y que le llamó la atención que “la Policía me dijo que habían rastrillado esa zona y que no habían encontrado nada, pero el fiscal me aseguró que no habían podido buscar porque no les permitieron ingresar por tratarse de una propiedad privada”.

De acuerdo con la información que brindó a este medio, pasado el mediodía de este viernes fue desenterrada la camioneta, la que será sometida a pericias por parte del gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro.