Detuvieron a la madre de la niña de 3 años internada en estado crítico

La madre de la niña de 3 años, que permanece internada en estado crítico en el Hospital Castro Rendón producto de varios politraumatismos, fue detenida este sábado y se le formularon cargos por lesiones graves. El viernes por la noche, la menor llegó al nosocomio capitalino inconsciente y con heridas propias de una grave situación de maltrato.

La mujer demorada ya tenía antecedentes de violencia familiar y se encontraba cumpliendo la probation, también conocida como suspensión de juicio a prueba, por la muerte de otra de sus hijas hace 3 años.

Según revelaron fuentes judiciales, todo ocurrió en la tarde del último viernes, cuando el padre de la niña la encontró inconsciente en el interior de su domicilio. Tras llevarla inicialmente a la guardia del Hospital Heller, la gravedad del cuadro de la menor, obligó a trasladarla hacia el Castro Rendón, en donde permanece internada en terapia intensiva.

En sus declaraciones ante la Justicia, el padre de la víctima también mencionó que la niña se encontraba bajo el cuidado de su madre al momento de encontrarla malherida y con pérdida de conocimiento. Como consecuencia del hecho, personal policial registró el domicilio y entrevistó a vecinos de la familia, con el objetivo de obtener más información sobre su funcionamiento cotidiano.

Además, una vez dictada la intervención judicial, se logró constatar que el otro hijo de la pareja, un niño de 4 años de edad, no presentaba ninguna lesión. Aunque hasta el momento no fue detenido, no se descarta la participación del padre en el hecho.

Junto a las heridas sufridas este viernes por la niña de 3 años, también se encontraron otras lesiones antiguas, compatibles con escenas de abuso sexual, posibilidad que deberá comprobarse con el avance de las pericias.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Carolina Mauri, de la Unidad de Violencia de Género y Doméstica, quién decidió formular cargos contra la madre de la menor por el delito de lesiones graves. A su vez, solicitó una prisión preventiva de 6 meses para la detenida, medida que fue rápidamente instrumentada por la jueza de Garantías de turno, Carina Álvarez.

Al momento de ser encarcelada, la mujer se encontraba cumpliendo la probation por la muerte de otra de sus hijas en el 2019. En ese caso, no se logró comprobar la existencia de un homicidio, por lo que se acordó una pena más leve por negligencia de su parte. Esta pena está vigente por un periodo de 3 años, llegando a su fin en 2023.