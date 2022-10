Llevaba 30 costillares en un Corolla y se los incautaron

Aprovechando la falta de luz natural, el conductor de un Toyota Corolla intentó traspasar la barrera sanitaria impuesta sobre el río Colorado con más de 300 kilos de asado con hueso que transportaba en el baúl y en el asiento trasero de un Toyota Corolla, sin ningún tipo de control sanitario y obviamente, sin respetar la cadena de frío.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes. Según informó la Policía de Río Negro, el hombre viajaba solo en el auto último modelo y no ofreció resistencia cuando fue detenido en el ingreso a la provincia, en un control caminero de Río Colorado, a la altura del cruce con la ruta Provincial 57, en cercanías del aeroclub local.

En el lugar se desarrollaba un operativo de rutina y se detuvo la marcha del Toyota Corolla. El conductor entregó la documentación correspondiente, pero el uniformado a cargo del control detectó que el vehículo tenía la apariencia de estar cargado, pese a que sólo una persona estaba en el interior. Esto fue lo que encendió el alerta y le solicitó a hombre que manejaba que abriera el baúl para ver que transportaba.

Apenas se abrió la tapa del baúl, se dejaron ver unos 10 costillares que estaban en bolsas de nylon transparentes y recubiertas con otro más grande de color negro. Ante la evidencia de una violación a la barrera sanitaria que impide el ingreso de carne con hueso del norte del país a la Patagonia, por el riesgo que representa la aftosa en una zona libre de vacunación, le indicaron al conductor que debía acompañarlos hasta el puesto caminero.

Ya en la sede de Seguridad Vial, se procedió a realizar una requisa más profunda en el vehículo, donde aparecieron en el asiento de atrás 20 costillares más, que estaban recubiertos con un nylon negro para no poder ser divisados desde afuera. Inmediatamente se le dio intervención a las autoridades de SENASA que ordenaron el decomiso de la carne y la incineración por no encontrarse en condiciones aptas para el consumo humano, porque se había cortado la cadena de frío, además de no existir registros de la procedencia.

Se supo que la persona que llevaba los costillares es un comerciante de Villa Regina, quien llevaba la mercadería para vender en su carnicería durante el fin de semana. Estas 30 piezas pueden llegar a valer cerca de 20 mil pesos en las carnicerías del Alto Valle, en tanto que el costo al norte del río Colorado es considerablemente menor.