Hallaron el cadáver del joven desaparecido en Senillosa

En horas del mediodía de este martes las autoridades policiales y judiciales neuquinas confirmaron el hallazgo de un cadáver en un canal cercano a la localidad de Senillosa. En ese sector se estaba realizando la búsqueda de Juan Guillermo Sepúlveda, un joven de 25 años que desapareció hace una semana.

Desde la Municipalidad de Senillosa confirmaron la triste noticia en las redes sociales:

La Intendenta Patricia Fernández y D.E.M. comunican sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el canal principal.Lamentablemente y con profundo pesar informan que el mismo y resultó ser el de Juan Sepúlveda.Acompañan a familia y amigos,esperando pronto esclarecimiento del hecho. pic.twitter.com/6stnTILTjy — Municipalidad de Senillosa (@MuniSeniOK) October 25, 2022

El joven había sido captado con vida por última vez por cámaras de seguridad, saliendo de su domicilio a las nueve menos cuarto de la noche del martes 18. Sebastián, su hermano, en diálogo con Noticiero Central por 24/7, dio a conocer que instantes antes de desaparecer, Juan Guillermo había concurrido a lo de un vecino a cobrar un dinero por un trabajo. “Lo vimos por las cámaras que salió con una mochila, una gorra blanca, una remera de Boca y las botas de seguridad”, señaló.

El padre de Juan Guillermo, afirmó que su hijo cobró ese dinero y luego no se supo más nada. "Mi sospecha es que fue a esta chacra donde encontramos la bota y lo levantaron. No lo culpo ni nada, pero tiene que ver el dueño de esta chacra, porque si mi hermano supuestamente había ido a robarle, ¿por qué no hizo la denuncia?", manifestó Sebastián.

Cuando habían transcurrido un par de horas, su teléfono celular parecía estar apagado, tras lo cual su familia decidió radicar la denuncia en la comisaría.

NOTICIA EN DESARROLLO