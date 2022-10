Joven desaparecido en Senillosa: su familia apunta a un sospechoso

La conmoción sigue más presente que nunca en Senillosa. Luego de cinco días sin tener ninguna novedad de Juan Guillermo Sepúlveda, familiares, amigos y conocidos del joven de 25 años que desapareció la semana pasada, cortarán la Ruta 22 para pedir por su aparición. La familia sospecha de uno de los dueños de una chacra.

En AM550 , dialogamos con el hermano de Juan Guillermo, Sebastián Sepúlveda. "Mi hermano desaparece el martes 18 y al otro día comenzamos a buscarlo por nuestros propios medios. Hicimos la denuncia y a partir de ahí comenzaron los rastrillajes a pie y a caballo por parte de la policía. Rastreamos las cámaras de nuestra casa y pudimos ver que se fue el martes a las 8:45 y nunca más volvió", comentó Sebastián.

La convocatoria para pedir por la aparición del joven es para este lunes por la mañana, en la casa de la familia Sepúlveda y luego, marcharán hasta la Ruta 22. Los familiares insisten con investigar la última llamada que le hicieron a Juan Guillermo, antes de que su celular sea apagado el miércoles 19 a las 8 de la mañana. Además, se está investigando el hallazgo de una bota y también las manchas de sangre halladas en una chacra de Senillosa.

Lo último que se supo del joven de 25 años, es que había ido a cobrar un dinero a la casa de un vecino, cerca del municipio local. El padre de Juan Guillermo, afirmó que su hijo cobró ese dinero y luego no se supo más nada. "Mi sospecha es que fue a esta chacra donde encontramos la bota y lo levantaron. No lo culpo ni nada, pero tiene que ver el dueño de esta chacra, porque si mi hermano supuestamente había ido a robarle, ¿por qué no hizo la denuncia?", manifestó Sebastián.

Fuente: AM550