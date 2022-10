El Presto sobre Brenda Uliarte: "No hablé de política, fue un polvo de borracho"

El influencer de extremaderecha, Eduardo Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como "El Presto", dio detalles sobre su vínculo con Brenda Uliarte, detenida por el intento de asesinato a Cristina Kirchner. En un vivo de instagram confirmó que tuvo un encuentro sexual con ella, pero intentó desvincularse de los hechos: "Ni hablé de política con ella, fue un polvo de borracho".

El youtuber contó que comenzó a hablar con Uliarte en noviembre de 2021 desde una cuenta de Instagram que luego borró y que en abril 2022, volvió a escribirle desde un nuevo usuario.

Luego se remontó a mayo de este año: "En ese momento estaba parando en el barrio porteño de Caballito, la mina vuelve a escribirme, le dije que estaba juntado con unos amigos que si quería que venga. La mina llega al departamento, era rara, estaba muy maquillada, más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base. Tomamos unos whiskys".

"La mina esa noche, hay testigos, era rara, no miraba a los ojos, lo único que hacia era preguntar. Rafael en un momento me ve que estaba pasado me lleva a la cocina y me dijo 'Edu, no me cierra esta loca. Pone a grabar el celular'. Yo puse el celular a grabar, fuimos al motel estuvimos 10 minutos de intimidad y me acosté a dormir. Nos levantamos a la mañana y nos fuimos", continuó.