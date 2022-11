Brutal paliza: dos mujeres mandaron a otra al hospital

Una mujer fue brutalmente agredida por otras dos, que la golpearon con tanta saña que terminó en un centro asistencial, con lesiones graves en el rostro. De tal magnitud fueron las heridas que hasta se evaluó su traslado a un hospital de mayor complejidad. El hecho ocurrió en plena vía pública de San Antonio Oeste, y dan por seguro dos cosas: que no se trató de una pelea, sino de una paliza, y que una de las pendencieras es la esposa de un concejal de esa localidad rionegrina.

La víctima fue identificada como María y sus fotos circulan por estas horas en las redes. Nada se sabe del motivo por el que arremetieron contra ella, pero no descartan que pueda llegar a tratarse de “cuestiones” relacionadas con la política local; aunque, al menos hasta ahora, no son más que especulaciones. No obstante, un vecino de esa localidad dijo a Mejor Informado que en los dos últimos años, al menos cuatro mujeres fueron golpeadas por dos o tres patoteras y que hay quienes se ocupan de silenciar estos casos, que ahora salen a la luz.

Hay dos datos que, si se quiere, pueden resultar paradójicos, pero que en realidad desnudan las debilidades de un sistema que reacciona ante la violencia masculina (lo cual está muy bien), pero que se desentiende y se hace el distraído cuando quien agrede es una mujer (lo cual está pésimo). La primera paradoja es que el ataque sobrevino el viernes 25 de noviembre, justo en el Día Internacional de la no violencia contra la mujer. La segunda radica en que una de las golpeadoras es la esposa de un edil al que se considera “en línea directa” con la directora del Consejo de la Mujer del municipio en cuestión.

Otra mujer, Paola, publicó en sus redes que “cuando la sociedad le dice a nuestros políticos que la violencia no tiene género lo hace porque habla desde su lugar de ciudadano y votante”. Y agregó que los y las políticos están “claramente cegados por la ideología” y “no pueden o no quieren ver”.

“Se rasgaban las vestiduras gritando que sólo el hombre puede ser violento, mientras por ir a defender a sus hijos María era salvajemente golpeada por una madre y su hija, esposa e hija de un concejal de SAO, todos observaban y nadie ayudó, nadie lo evitó; esta vez no lo van a silenciar”, dijo y concluyó: “Ojalá salgan a la luz todas las víctimas golpeadas brutalmente por dos o más mujeres en el último año en esta localidad y alrededores”.