Reconocida estafadora robó en una peluquería neuquina y terminó escrachada

Una reconocida estafadora neuquina quedó filmada en una peluquería de la capital provincial, cuando perpetró uno de sus hechos delictivos. Robó varios artículos de peluquería y se escapó sin pagar los servicios realizados. Se supo que la mujer integra una peligrosa banda acusada por la Justicia como asociación ilícita con varios hechos puntuales de estafa ocurridos entre enero de 2021 y julio de 2022 hacia comerciantes y jubilados. El grupo delictivo actuaba en algunos casos desde la cárcel, con alguno de sus miembros cumpliendo detención por asesinato.

Desde Tamara Codoma Estudio se pusieron en contacto con Mejorinformado.com para contar en detalle la situación vivida este martes, pasadas las 4 de la tarde.

Según contaron, la mujer llegó en una Volkswagen Surán al local. "Entró hablando hasta por los codos, nos preguntó a todas el nombre. Hablaba de sus hijas mellizas y de su hijo menor. Dijo que trabajaba en una escuela". En su estadía en el local comenzó a realizar un evidente trabajo de inteligencia previa al delito: "Preguntaba cosas, a qué hora abríamos, a qué hora cerrábamos, cuándo entraba y salía cada una, si alguien vivía en la pelu, y si cobraban por día".

Pero hubo un detalle que llamó la atención: "A una de las empleadas le pidió que ponga el posnet negro a cargar", y por eso la dueña del salón le preguntó si tenía algún inconveniente con el otro posnet, a lo que dijo que no, que iba a pagar con VISA. "Luego mostró una foto de su tarjeta y fue entonces cuando le preguntamos cuál era su nombre real, le pedimos que mostrara el DNI y le advertimos que no le podíamos cobrar como si fuera una venta telefónica, porque no es una venta real y yo no lo autorizaba" detalló Tamara Codoma.

La estafadora en un primer momento, previo a los trabajos de peluquería, cuando pidió presupuesto se presentó con el nombre de "Caro", pero luego al solicitarle su teléfono aseguró que se llamaba Romina Álvarez. Las empleadas del local le insistieron para que diera su nombre real, el cual resultó ser Romina Maza. Ante esto argumentó "que tiene varios apellidos".

"Cuando se le informa lo que debía pagar hasta el momento, empezó a hacer llamadas y a enviar mensajes, y al observarla imaginábamos que estaba pidiendo plata para pagar, porque luego pidió la dirección del estudio. Me aviso que salía afuera a hacer una llamada, dio un par de vueltas, robó artículos de peluquería, se acercó al gabinete a ver que hacía, controlaba nuestros movimientos. Y termina diciéndome que esta su marido esperando la llave de su auto afuera, a lo que le pregunté si quería que le entregue yo la llave así no salía con el gorro puesto, se negó riendo, salió y no volvió más", contó la dueña del Estudio.



Sobre el modus operandi de la delincuente, desde la peluquería contaron: "Hablando después entre todas entendimos que ella lo que hizo fue estudiarnos todo el tiempo, nuestras actitudes, generar confianza al contar sobre ella e intentando que nosotras contemos nuestra intimidad. Entró al gabinete de uñas y al baño, estudió la casa. Pero le cagamos la estafa, no le quedaba otra que irse y se fue".

Cómo actúa la banda delictiva que integra Romina Maza

Según se informó desde la Justicia sus integrantes "ponen en marcha una ingeniería social" que consiste en hacerse pasar por empleados de empresas telefónicas o crediticias (como Visa y Mastercard) brindando nombres falsos y esgrimiendo distintos argumentos para hacerse con los datos necesarios para efectuar compras, principalmente de jubilados. Una vez que les entregaban el número de la tarjeta y la clave de seguridad, el preso a cargo de esa maniobra, le pasaba la información al resto de la banda que pautaba las compras por teléfono con comercios neuquinos y abonaba a través de botones de pago todo tipo de productos; desde tecnología y bicicletas hasta grifería y comida, elementos que se encargaban de recibir o retirar los demás integrantes.

En agosto pasado fueron convocados por la Justicia a declarar, pero los dos condenados se negaron a hablar para que sus voces no queden en el registro de la audiencia porque se podría utilizar para realizar una pericia de voz junto con algunas de las llamadas que recibieron los jubilados afectados y las escuchas de la causa. En esa oportunidad, el asistente letrado de la Fiscalía de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, acusó a Jonathan Furgone, Adriana Gina Antolini, Alex Pacheco, Gabriela Maza, Romina Maza y Daniel Fuentes Serrano (también conocido como el "Lotocki neuquino"), por asociación ilícita y también por cuatro hechos puntuales de estafa ocurridos entre enero de 2021 y julio de 2022, que habrían generado un perjuicio económico cercano a los 4 millones de pesos.