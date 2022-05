Se bajó a hacer las compras y le robaron la camioneta

Un hombre dejó su camioneta en el estacionamiento de la cadena Easy para hacer unas compras y cuando volvió, no estaba más. El robo del vehículo tuvo lugar en horas de la tarde y quedó registrado en las cámaras del hipermercado de la ciudad de Neuquén.

“Mi hermano llegó a Easy a comprar algo, se bajó, hizo las compras y cuando volvió, ya no estaba la camioneta. Fuimos a hacer la denuncia a la comisaría y luego dimos unas vueltas alrededor de la zona para ver si encontrábamos alguna de las pertenencias que había en el vehículo”, explicó Juan Cruz Gutiérrez, hermano del conductor de la camioneta, en diálogo con la redacción de este medio.

Gutiérrez informó que la seguridad de la cadena no vio nada y se demoró para dar una respuesta y brindar acceso a las cámaras que registraron el robo: “No nos dieron ninguna información y cuando la fiscalía pidió las cámaras, la seguridad del portal se negó a darle a las cámaras porque supuestamente no tenían un jefe que lo autorizara. Solo la policía pudo verlas, pero no se las llevó”.

A su vez, según pudo lo que pudo observar la policía de las cámaras en el lugar, fueron tres los ladrones que participaron del robo. “La policía nos contó que en las cámaras se veía la cara de los delincuentes y que eran tres aproximadamente. Uno hacía de campana mientras los otros se subían a la camioneta, no les llevó más de 10 minutos llevársela”, relató Gutiérrez.

Los números para contactarse ante cualquier novedad o información son 2995476634 y 2994618860. La camioneta robada se caracteriza por la falta de la parrilla plástica de adelante.