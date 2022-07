El ex de Patricia fue acusado por femicidio y quedará preso

La audiencia de formulación de cargos contra Luis Fernando Cronenbold Suárez duró más de dos horas, que incluyó además de la acusación, un ida y vuelta bochornoso en torno a la presentación de un abogado particular como querellante en representación de la familia y el novio de Patricia Rendón Rodríguez; y también una explicación propia de una serie de plataforma en la que una banda narco se encargó de matar a la mujer de 31 años y policías cómplices plantaron las pruebas para culpar al ex marido, con quien ella tenía una pésima relación y al que había denunciado por violencia de género.

Lo cierto es que la jueza de Garantías Agustina Bagniole dio por formulados los cargos descriptos por el fiscal Gustavo Herrera y además aceptó el pedido de prisión preventiva por el riesgo de fuga que representa que el imputado permanezca libre durante el proceso. La magistrada entendió que por el tipo de delito la pena, en caso de que sea declarado culpable, no es puede ser condicional. Y aunque entendió que no hay falta de arraigo, sostuvo que existen riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación, que quedó demostrado en el ocultamiento del cuerpo, cortado el pulgar de la víctima, ocultamiento y rotura del celular de Patricia y la fuga del control policial cuando regresaba a la ciudad luego de estar en el área petrolera donde fue encontrado el cadáver. La medida cautelar será por 6 meses.

La audiencia arrancó bastante más tarde de lo previsto y la primera media hora transcurrió en un debate entre el fiscal Herrera y su postura en contra de la presentación del abogado Marcelo Hertzriken Velázco como querellante en representación del novio italiano de Patry. Luego el profesional aseguró que también estuvo en contacto con la madre y la tía de la víctima a quienes representaba. Sin embargo el representante del Ministerio Público advirtió que en una charla con los familiares que se encontraban varados por una reprogramación del vuelo, no le habían manifestado la intención de nombrar un abogado. A estos criterios se sumó el defensor Rubén Antiguala y luego resolvió la jueza en ese sentido y no permitió la querella particular.

En cuanto a la descripción de los hechos, Herrera aseguró que Cronenbold Suárez mató a golpes a su ex pareja que era la madre de la hija q tienen en común, a quien debía deberle respeto. El hecho sucedió en la vivienda que alquila él, en la calle Nicaragua de Catriel, y aunque le azotó golpes en el frente del rostro con un elemento duro con aristas, el que termina ocasionándole la muerte fue uno aplicado desde atrás que le provocó un hundimiento de cráneo con hemorragia.

En cuanto a la descripción de los hechos, Herrera narró que una amiga de Patricia, que debía viajar con ella a Buenos Aires fue la que se presentó en la Comisaria 9° para realizar la denuncia y sindicó a Cronenbold Suárez como el posible responsable por la mala relación que existía entre ambos. Al punto que la niña que ambos tienen en común, quedaría en cuidado de una niñera y no del padre, además de la denuncia por violencia de género prexistente.

En la desesperada búsqueda que hicieron los amigos de Patricia, fue fundamental los permanentes llamados telefónicos que hicieron al teléfono celular de ella y al de su ex. Eso permitió que en el análisis de las antenas que los captaron, los movimientos de ambos aparatos fue simultáneo y desnudó el recorrido que hizo Cronenbold. Esos trayectos coincidencon el aporte de los testigos que aseguran haberlo visto en la zona donde apareció el cuerpo con el detalle de los mismos horarios.

Para el fiscal, Cronenbold la mató poco después de dejar a su hija en la escuela, pasadas las 8 de la mañana del martes 28 de junio. El acusado fue a buscar a la menor al mediodía, para dejarla al cuidado de una amiga mientras él se iba a Entre Lomas por trabajo. Herrera relató que luego del crimen, le envolvió la cabeza con papel film y la cargó al baúl del Renault Fluence propiedad de Patricia. Que en el auto se encontró ropa y zapatillas del hombre manchada con sangre y que enterró el cuerpo a unos 80 kilómetros al este de la ciudad, por la ruta Provincial 57.

Un dato central para encontrar pruebas y que permitió que el acusado se quiebre y confiese donde había enterrado a Patricia fue el hallazgo del teléfono celular de Rendón Rodríguez. Es que durante todo el martes, ambos teléfonos se comportaron de igual manera y en forma simultánea hasta que Cronenbold fue detenido. Sin embargo el celular de ella continuó en actividad hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Con este dato, ingresaron a la celda de la Comisaría 9° donde estaba alojado el sospechoso y lo encontraron en una de sus botas. De todas maneras, antes de entregarlo lo arrojó al piso y lo rompió.

Precisamente para poder operar este aparato es que el asesino necesito la huella digital de Patricia, por lo que decidió cortarle el dedo pulgar de su mano derecha, lo que le posibilitó abrirlo, revisarlo y hasta utilizarlo. Incluso la empleada de la víctima declaró que cerca de las 9.20 del martes, recibió un mensaje de texto del número de su jefa que decía "Fer te va a llevar las llaves" y que Patry nunca en la vida se había referido a su ex de esa manera, como tampoco enviaba mensajes escritos, sino que eran de audio.

Luego de la exposición del representante del Ministerio Público, que además explicó cómo se buscó el cuerpo hasta que Cronenbold se paró en un lugar y señaló donde estaba; comenzó el relato del abogado defensor, quien negó todo y explicó que la víctima tenía deudas con narcos colombianos, a quien le debía plata y que el crimen es como consecuencia de eso. Y que la Policía le había plantado el teléfono como también lo presionaron para que diga donde la había enterrado. Es más pidió la nulidad de la incorporación del acta de secuestro del celular de Patricia y de la confesional en la que indica el lugar donde estaba el cuerpo.

A este planteo la jueza no hizo lugar y dio por formulado los cargos. También ordenó la prisión preventiva por seis meses y su alojamiento hasta tanto exista lugar en un establecimiento penitenciario, en una comisaría dependiente de la Unidad Regional V. Además, ordenó otra requisa en el auto de la víctima que se movilizaba Cronenbold al momento de ser detenido, pericias específicas dentro del domicilio de la ex pareja y el secuestro de un rollo de papel film que fue visto en ese mismo lugar.