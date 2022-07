Crimen de Patricia: la mató a golpes y le cortó el pulgar

Tras el quiebre de Luis Fernando Cronenbold, quien condujo al fiscal al lugar donde dejó su cuerpo, la resolución del caso de la desaparición de Patricia Rendón Rodríguez se aceleró. Cerca de la 1.30 de hoy encontraron el cadáver enterrado en un campo cercano a un yacimiento petrolero. Pero la autopsia develó datos escalofriantes: la mató a golpes y le cortó el dedo pulgar.

Se sabe de la mala relación que tenía ella con su ex, al que había denunciado por violencia de género y de lo compleja que se puso la situación a partir de que él se enteró que ella tenía otra relación amorosa. Cronenbold no superaba que la relación entre ambos estaba terminada y sólo mantenían vínculo por la pequeña hija que tienen en común. Es más, los pedidos de la niña para seguir relacionada a su padre eran los que impedían que Patricia se alejara del todo de su ex marido, con quien se había casado en Santa Cruz de la Sierra, antes de emprender la aventura de venir a vivir a Argentina.

Hay detalles que recién se conocerán en la formulación de cargos y la acusación formal por el femicidio contra el ex de Patricia, pero información exclusiva que llegó a la redacción de Mejor Informado indica que Cronenbold mató a golpes a su ex pareja. Es más, el informe preliminar de autopsia indica que uno de esos golpes con un objeto contundente fue tan fuerte que le produjo un traumatismo craneal que le provocó la muerte en el acto.

Pero a este dato se le agrega otro mucho más escalofriante que dejó sorprendidos a los investigadores, es que el cuerpo que fue hallado enterrado, presentaba el faltante del dedo pulgar de la mano derecha. Sin antecedentes en la memoria de los peritos, comenzaron a buscar explicaciones para esto y una de las hipótesis es que necesitaba la huella digital para poder desbloquear el teléfono de Patricia, con el que ella se comunicaba con su actual pareja Francesco Nuvolari, con quien se iba a encontrar en los próximos días.

En cuanto al teléfono, la fiscalía lo secuestró anoche, mientras el sospechoso estaba declarando en el lugar donde había descartado el cuerpo. Para sorpresa de todos, lo tenía dentro del calabozo con sus pertenencias. Al instante Herrera procedió al secuestro y quedó a disposición del área específica de la Justicia, que deberá abrirlo para develar que hay en el interior.

La data de la muerte, para los forenses es entre las 8 y 9 de la mañana del martes, luego de que ambos llevaron la niña a la escuela y el lugar del crimen habría sido la casa de Cronenbold, luego en el propio auto de la víctima trasladó el cuerpo hacia la zona de Puesto Morales, por la ruta Provincial 57 que une Catriel con Casa de Piedra, a la vera del río Colorado.

Paty, como le decían sus amigos de Catriel, tenía turno para esta mañana a las 9 en el Consulado de Italia en Buenos Aires, donde debía completar los trámites para la visa de turista, la que había comenzado a tramitar hace varios meses y para la que tuvo que viajar a Bolivia para conseguir algunos papeles. El viaje a Europa estaba previsto para el próximo 24 de julio.

El fiscal del caso Gustavo Herrera tiene todo listo para formular la acusación que será a las 14, en la que planteará la teoría del caso y le formulará cargos por femicidio, que tiene prevista la pena más dura del Código Penal, la reclusión perpetua.