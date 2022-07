Llevaba lácteos junto con materiales de construcción

El récord de turistas en la zona cordillerana provocó un crecimiento de ventas en Bariloche, además se suma el importante costo que demanda transportar mercaderías hacia esa zona, lo que multiplica varias veces el valor de los productos. Conscientes de esto, los transportistas muchas veces violan las normas, no respetan la cadena de refrigeración y ponen en riesgo a quienes puedan llegar a consumir esos artículos. Sin embargo algunas veces los controles dan resultado y se logra abortar ese tráfico como sucedió en el ingreso a la Patagonia en Río Colorado.

En la ruta 22, a la altura del puente carretero sobre el río Colorado, el personal de la Policía rionegrina procedió a controlar la carga de una camión con semiremolque que pretendía ingresar a la provincia. Al solicitarle los remitos de la mercadería, el chofer presentó los papeles y aseguró que había salido de González Catán en Buenos Aires y tenía como destino final Bariloche.

Aunque el semi estaba tapado con lonas, se podía apreciar que se trataba de cargas generales, ya que no contaba con ningún equipo de refrigeración para mantener la cadena de frío de los productos, como tampoco contaba con la habilitación para el transporte de productos alimenticios. Esta situación coincidía con la documentación de la mercadería, que era de materiales de construcción y productos de almacén.

Sin embargo, cuando, junto con el personal de SENASA, levantaron la cobertura, comenzaron a ver otro tipo de productos que no figuraban en los remitos de cargas. Al mover algunos bultos, encontraron una cantidad importante de lácteos que por no haber respetado el estado de conservación, ya no estaban habilitados para el consumo humano.

El personal comenzó a revisar más minuciosamente el semi y bajaron los bultos correspondientes a esta mercadería que era trasladada de manera irregular. En el conteo se registraron 240 litros de leche, 120 yogures, 40 potes de crema de leche, 3 unidades de crema de leche en sachet, 420 litros de yogurt en sachet, 64 hormas de queso cremoso y 1.295 paquetes de tapas de empanadas.

Luego de realizar el acta correspondiente, se procedió a darle intervención a la fiscalía correspondiente que ordenó la inmediata destrucción de la mercadería incautada.