Llevaba 210 kilos de pollo y pescado sin refrigeración

Si hay un control, seguramente alguien tenga estudiado de que manera sortearlo sin cumplir con la ley. Pero como todo, puede fallar. Así fue como un viajante reginense intentó pasar unos 210 kilos de pollos, pescado y embutidos sin refrigeración ni guía, pero fue descubierto por los inspectores de SENASA.

El hecho se registró ayer por la tarde en el límite entre Río Negro y La Pampa, en la ruta 232, conocida como La Japonesa, en el destacamento Meritorio Vidal, justo antes de pasar el puente del río Colorado que une con Gobernador Duval. Desde hace años que el tránsito por esa vía es escaso, ya que aunque fue reparada a nuevo hace una década, sólo se encuentra en estado impecable del lado rionegrino, y está destruida desde Duval a Puelches.

Por ese lugar intentó pasar el control una camioneta Ford F-100 con caja térmica, de un viajante de Villa Regina que pretendía ingresar a territorio pampeano. Al ser consultado por los inspectores de SENASA que mercadería transportaba, el hombre dudó y finalmente abrió la parte de atrás del vehículo.

En la caja encontraron diversos productos, muchos de ellos que necesitan cadena de frío por debajo del punto de congelación, que claramente no cumplía con ese requisito. Además de no contar con la habilitación para el transporte de alimentos y los alimentos no tenían la guía correspondiente que certifique el origen.

Ante estas infracciones, intervino la Policía de Río Negro que procedió al secuestro de cuatro cajas de pollos enteros, que pesaron 80 kilos; tres cajas de pata muslo, por un peso de 45 kilos; tres cajas de medallones de pollo, por 19 kilos; 2 cajas de bocaditos de pollo, 13 kilos; dos Cajas de filet de merluza, por 42 kilos; cuatro cajas de medallones de merluza, de 25 kilos; 4 kilos de salamines; 10 kilos de fiambre de cerdo y otro tipo de embutidos por un total de 20 kilos.

Se procedió de inmediato a labrar el acta por transgresión al decreto 4238/1968 para posteriormente realizar la destrucción de estos productos por vía de la incineración.