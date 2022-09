Grave amenaza: “Tenemos dinamita en varios puntos de la escuela”

Otra vez una amenaza en la Escuela 357 de Roca alertó a la policía de Río Negro y a la comunidad educativa. Es que apareció una nota que advirtió que se haría explotar el establecimiento. La nota dice textualmente: “tenemos dinamita en varios puntos de la escuela 357 y la vamos hacer estallar en plena clase si no se van del barrio…” y menciona a tres personas que deben irse del barrio.

Desde el ministerio de Seguridad se montó un operativo que llevó adelante el personal de la Comisaria 21 y el COER. Además, se dio rápida intervención a la fiscal de turno. También se dispuso la visualización de las cámaras de seguridad que se instalaron y no hubo movimientos sospechosos. Al menos las filmaciones no registran a ninguna persona desconocida que ingresó a la escuela.

Juan Duran director de Coordinación Territorial del ministerio de Seguridad señaló esta mañana en Radio La Super que “los papas me llamaron para contarme de la amenaza. Ya se hizo la denuncia en la Justicia. Desde Bomberos Voluntarios de Roca, durante la tarde del martes se hizo una revisión junto al personal del COER en la escuela y no hallamos nada. No logramos determinar donde fue encontrada la nota, si en la escuela o si la amenaza fue por redes sociales. La justicia inició una investigación”.