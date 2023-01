Se rompió el pacto de silencio: declaró Máximo Thomsen

El 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique en Villa Gessell, ocurrió el asesinato de Fernando Báez Sosa de 18 años. En esa misma fecha, un grupo de amigos se enviaba un mensaje por WhatsApp: "No se cuenta nada de esto a nadie". Este pacto entre los involucrados se mantuvo vigente hasta hoy, cuando habló ante los jueces Máximo Thomsen, uno de los 8 imputados por el crimen.

Luego de escuchar a su madre Rosalía Zárate declarar ante el tribunal sobre sus problemas de salud, Thomsen rompió en llanto y le pidió a los jueces declarar en la causa. Su testimonio duró aproximadamente unos 50 minutos. En su relato, pidió "disculpas", aseguró que él nunca tuvo intenciones de matar a alguien y reconoció sus zapatillas manchadas con sangre de Fernando.

"Fue un abrir y un cerrar de ojos", expresó Thomsen al refererise a la secuencia del asesinato. Remarcó que el crimen no fue algo premeditado, sino que se dio en el marco de una pelea. Al recordar la escena, comentó que "en el momento estaba en shock". También, por primera vez en el caso, uno de los involucrados pidió perdón por lo sucedido: "Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas".

Por otro lado, al hablar de los elementos que existen en la causa, dijo: "No voy a responder de otros… esa camisa no la recuerdo pero el pantalón es mío". Además, reconoció las zapatillas manchadas con la sangre de Fernando: "Las zapatillas Cyclone son mías y las usaba el 18 de enero de 2020". Recordemos que, al ser imputado, tiene el derecho a no declarar contra sí mismo que garantiza la Constitución Nacional (esto implica que no tiene obligación de decir la verdad).

Previamente, hubo dos testimonios clave: Juan Pedro Guarino, de 22 años y uno de los sobreseídos y Tomás Colazo, de 20 años y amigo de los ocho imputados que estuvo en el lugar y fue señalado como "el sospechoso número 11" por la querella, aunque no está implicado en la causa por la golpiza mortal contra Báez Sosa.